Гурт "Антитіла" заспівав на Save Ukraine — #StopWar з вокзалу в Києві: відео до мурах

30 травня 2022 , 13:06
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Джерело:

інстаграм гурту "Антитіла"

У неділю, 29 травня, відбувся другий за три місяці війни телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Усі топові українські зірки зібралися на сцені в Берліні, а гурт "Антитіла" долучився з залізничного вокзалу в Києві.

На міжнародний телемарафон Save Ukraine – #StopWar у Німеччину злетілося безліч провідних українських артистів – від переможців Євробачення-2022 гурту Kalush Orchestra до "Океану Ельзи". Усі вони дали спільний концерт перед Бранденбурзькими ворітьми для більш ніж 15-тисячної публіки. 

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Приїхати в Берлін не зміг гурт "Антитіла", який у повному складі служить на Харківщині. Тож у прямий ефір музиканти вийшли з залізничного вокзалу в Києві.

Виступ "Антитіл" на телемарафоні Save Ukraine — #StopWar

Привіт, світ! Ми "Антитіла", і ми на залізничному вокзалі в Києві. Це місце, де тисячі українців рятуються від війни. Ми обов'язково переможемо, і ми обов'язково будемо чекати всіх вдома,
– пообіцяв лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. 

У рамках телемарафону Save Ukraine – #StopWar колектив виконав свій хіт 2019 року Hello, який очолив їхній шостий студійний альбом. Через війну Тарас Тополя змінив рядки другого приспіву:

"Привіт!
З туманного завтра.
Привіт!
За якими мріями ти слідуєш?
Привіт!
Якщо ви продовжуєте відчувати.
Привіт!
Не перетворюйте свої непорозуміння на грім гармат у повітрі.
Ви запалите світи".

"Антитіла" заспівали на залізничному вокзалі в Києві: відео 

Нагадаємо, перший міжнародний телемарафон Save Ukraine — #StopWar відбувся 27 березня у Варшаві, Польща. Його ведучими, як і в Берліні, були Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко. Тоді Тарас Тополя співав трек "Не сумуй", записаний з бійцем АТО Олександром Рожком, а на потреби України вдалось зібрати 40 мільйонів гривень! 

Уже 96-й день повномасштабної війни гурт "Антитіла" не лише виборює свободу зі зброєю в руках, а й продовжує творити: 

Автор: Марина Джура