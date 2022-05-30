Гурт "Антитіла" заспівав на Save Ukraine — #StopWar з вокзалу в Києві: відео до мурах
Джерело:інстаграм гурту "Антитіла"
У неділю, 29 травня, відбувся другий за три місяці війни телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Усі топові українські зірки зібралися на сцені в Берліні, а гурт "Антитіла" долучився з залізничного вокзалу в Києві.
На міжнародний телемарафон Save Ukraine – #StopWar у Німеччину злетілося безліч провідних українських артистів – від переможців Євробачення-2022 гурту Kalush Orchestra до "Океану Ельзи". Усі вони дали спільний концерт перед Бранденбурзькими ворітьми для більш ніж 15-тисячної публіки.
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Приїхати в Берлін не зміг гурт "Антитіла", який у повному складі служить на Харківщині. Тож у прямий ефір музиканти вийшли з залізничного вокзалу в Києві.
Виступ "Антитіл" на телемарафоні Save Ukraine — #StopWar
Привіт, світ! Ми "Антитіла", і ми на залізничному вокзалі в Києві. Це місце, де тисячі українців рятуються від війни. Ми обов'язково переможемо, і ми обов'язково будемо чекати всіх вдома,
– пообіцяв лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
У рамках телемарафону Save Ukraine – #StopWar колектив виконав свій хіт 2019 року Hello, який очолив їхній шостий студійний альбом. Через війну Тарас Тополя змінив рядки другого приспіву:
"Привіт!
З туманного завтра.
Привіт!
За якими мріями ти слідуєш?
Привіт!
Якщо ви продовжуєте відчувати.
Привіт!
Не перетворюйте свої непорозуміння на грім гармат у повітрі.
Ви запалите світи".
"Антитіла" заспівали на залізничному вокзалі в Києві: відеоНагадаємо, перший міжнародний телемарафон Save Ukraine — #StopWar відбувся 27 березня у Варшаві, Польща. Його ведучими, як і в Берліні, були Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко. Тоді Тарас Тополя співав трек "Не сумуй", записаний з бійцем АТО Олександром Рожком, а на потреби України вдалось зібрати 40 мільйонів гривень!
Уже 96-й день повномасштабної війни гурт "Антитіла" не лише виборює свободу зі зброєю в руках, а й продовжує творити:
- записав фіт 2Step з володарем Греммі Едом Шираном і зняв на нього проникливий кліп;
- заспівав з Боно з U2 на станції метро "Хрещатик" у Києві. У дуеті, без жодної репетиції, вони виконали Stand by me, а їхній співпраці посприяв саме британський музикант.