Російські окупанти знищують українські міста, однак вони не зможуть знищити той дух, який панує серед народу. Лідер гурту "Антитіла" у коментарі для 24 каналу розповів про роботу в територіальній роботі столиці.
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Настрій в ТрО Києва
На жаль, серед українських воїнів, які захищають нашу землю, є втрати. Вони віддають своє життя заради того, щоб ми жили у вільній та незалежній країні.
Настрій в теробороні – бадьорий. Незважаючи на втрати, які є, всі знають, що перемога буде за Україною! Просто потрібні час, витримка, координація та віра. Віра робить все,
– сказав Тарас.
Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн