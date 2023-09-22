Наші сини вимагають сестричку, – Григорій Решетник заговорив про четверту дитину

Популярний ведучий Григорій Решетник є батьком трьох синів. Шоумен зізнається, що разом з дружиною Христиною хочуть ще одну дитину. Їхні хлопці давно мріють про сестричку.

Проте, як зазначає Решетник, думати про це вони будуть після перемоги України у війні, адже зараз це небезпечно. Днями ведучий показував, як пересиджував з дітьми ракетну атаку в укритті.

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Решетники хочуть ще одну дитину

Григорій з дружиною Христиною не приховують, що планують стати батьками ще одного малюка.

Ми мріємо та хочемо ще діток. Нам всі бажають дівчинку. А наші сини уже просто вимагають сестричку! Щодня запитують, чи в животику у мами хтось уже живе,

– зауважив Решетник.

На думку ведучого, на все воля Божа, бо діти – це подарунок з небес.

Проте зіркова сім’я наразі не поспішає здійснити ці плани, адже в Україні поки не зовсім безпечно.

"Одразу після перемоги України ми зробимо все від нас залежне, аби ReshetnikFamily стала ще більшою", – додав Григорій.

Що про дітей говорила Христина Решетник

Влітку дружина ведучого поділилася архівними фото, які були зроблені під час її останньої вагітності. Христина зізналася, що сумує за цим періодом.

Дружина Решетника каже, що вони мріють про велику сім'ю та хотіли б мати четверо дітей. На питання підписників “Коли за дівчинкою”, Христина жартома відповіла, що скоро.

Раніше Григорій Решетник також розповів, що серйозно думає над тим, щоб всиновити дитину після війни. Про це сім'я Решетників замислилася ще в березні, коли побачила кадри евакуації малюків з прифронтових регіонів.

Зараз зіркове подружжя виховує трьох синів – Івана, який пішов до 4 класу, Дмитра, котрий цього року став першокласником, та найменшого Олександра, який ходить до садочка.