Український ведучий Григорій Решетник показав, як провів ніч під час масованої ракетної атаки. Він зауважив, що "попереду складне півріччя" для українців.
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Як Григорій Решетник провів ніч з 20 на 21 вересня
Спершу вся родина в піжамах та з пледами спустилася у паркінг. Згодом вони піднялися у квартиру, проте пізніше ще раз спустилися у паркінг.
Шахеди, ракети, ракети, ракети, шахеди… І це поки лише вересень. Попереду складне півріччя. Але мусимо готуватися, триматися і пам'ятати, що нашим захисникам і захисницям точно не легше. Ми вже подолали непростий шлях і зупинятися на півдорозі не збираємося,
– зазначив Решетник.
Як Григорій Решетник провів ніч у паркінгу / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Масована атака по Києву 21 вересня: головне
- Окупанти для цієї ракетної атаки використали літаки стратегічної авіації. Попередньо, близько 10 бортів Ту-95МС підняли в небо, щоб запустити з них десятки ракет типу Х-101/Х-555.
- Внаслідок ракетної атаки постраждали декілька районів столиці: Голосіївський, Святошинський та Дарницький.
- В КМВА зазначили, що вдалося збити понад 20 повітряних цілей під час ранкової атаки.
- Офіс генпрокурора зазначив, що внаслідок ракетного удару на Київщині поранень зазнав мирний мешканець. У нього – осколкові поранення ніг.
- Відомо про пошкодження лікарні. У декількох районах Київщини також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та транспортні засоби. Крім того, уламки ракет впали на територію підприємства. Там спалахнула пожежа.