Ведучий показав своїм шанувальникам, як разом з синами спускався в метро. Для дітей Решетника це був перший візит у підземку.

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В інстаграмі Григорій поділився кількома сімейними відео, на яких разом з дружиною та трьома синами спускається на ескалаторі в метро.

Вперше в метро. Не знаю, добре це чи погано, але так сталося, що наші діти ніколи не були у метро… Хоча я зі студентських років просто обожнював його – тут свій світ і своє життя кожного пасажира,

– написав Решетник.



Сім'я Решетників у метро / Фото з його інстаграму

За його словами, сини були в захваті від здійсненої мрії проїхати з станції "Хрещатик" на "Арсенальну".

"Дмитро шукав легендарного Олександра Зінченка (плакат – 24 Канал), який грає за лондонський "Арсенал", а у Івана і Сашка розбігалися очі від побаченого", – додав Григорій.

Христина Решетник також показала відео з дітьми. Вона написала, що тепер хлопці будуть їздити в школу на метро, бо їм дуже сподобалося.

Так склалося, що в підземці сини ще не були, тому ми вирішили здійснити їхню мрію – увесь вечір катались на метро. Щастя безмежне,

– написала дружина шоумена.

Водночас ці ролики викликали багато коментарів у соцмережі. Шанувальники були здивовані реакцією дітей ведучого та поділилися власним досвідом поїздки в метро:

"Гриша, ну що ж ви так? Діти живуть в Києві та метро не бачать. Треба бути ближче до народу".

"Чекала на відео, що люди будуть підходити, щоб зробити фото з вами. Ви такі класні".

"Ми з маленького міста, тому коли приїжджаємо до великого, то для дитини катання на тролейбусі, трамваї та метро то як атракціон".

"Сину 4 роки, теж нещодавно вперше проїхався в метро. Його емоції запам‘ятаю на все життя".

"Діма найщасливіший, одразу видно що дитина в захваті".

"Щасливі діти – це найкраще, що можуть зробити батьки".

"Покатайте їх ще на потязі, з дитинства пам’ятаю кожну поїздку до бабусі в плацкарті".

Днями сім'я Решетників повернулася в Україну. Влітку Григорій відправив дружину з дітьми на відпочинок. Сім'я провела 2 місяці за кордоном. Проте деякі українці обурилися хизуваннями Христини.