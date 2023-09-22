Однако, как отмечает Решетник, думать об этом они будут после победы Украины в войне, ведь это опасно. На днях ведущий показывал, как пересиживал с детьми ракетную атаку в укрытии.

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Решетники хотят еще одного ребенка

Григорий с женой Кристиной не скрывают, что планируют стать родителями еще одного малыша.

Мы мечтаем и хотим еще детей. Нам все желают девочку. А наши сыновья уже просто требуют сестричку! Каждый день спрашивают, в животике у мамы кто-то уже живет,

– заметил Решетник.

По мнению ведущего, во все воля Божья, потому что дети – это подарок с небес.

Однако звездная семья пока не спешит осуществить эти планы, ведь в Украине пока не совсем безопасно.

"Сразу после победы Украины мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ReshetnikFamily стала еще больше", – добавил Григорий.

Что о детях говорила Кристина Решетник

Летом жена ведущего поделилась архивными фото, которые были сделаны во время ее последней беременности Кристина призналась, что скучает по этому периоду.

Жена Решетника говорит, что они мечтают о большой семье и хотели иметь четверых детей. На вопрос подписчиков "Когда за девочкой", Кристина в шутку ответила, что скоро.

Ранее Григорий Решетник также рассказал, что серьезно думает над тем, чтобы усыновить ребенка после войны. Об этом семья Решетников задумалась еще в марте, когда увидела кадры эвакуации малышей из прифронтовых регионов.

Любопытно! Сейчас звездные супруги воспитывают трех сыновей – Ивана, который пошел в 4 класс, Дмитрия, который в этом году стал первоклассником, и самого маленького Александра, который ходит в садик.