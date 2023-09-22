Однако, как отмечает Решетник, думать об этом они будут после победы Украины в войне, ведь это опасно. На днях ведущий показывал, как пересиживал с детьми ракетную атаку в укрытии.
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Решетники хотят еще одного ребенка
Григорий с женой Кристиной не скрывают, что планируют стать родителями еще одного малыша.
Мы мечтаем и хотим еще детей. Нам все желают девочку. А наши сыновья уже просто требуют сестричку! Каждый день спрашивают, в животике у мамы кто-то уже живет,
– заметил Решетник.
По мнению ведущего, во все воля Божья, потому что дети – это подарок с небес.
Однако звездная семья пока не спешит осуществить эти планы, ведь в Украине пока не совсем безопасно.
"Сразу после победы Украины мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ReshetnikFamily стала еще больше", – добавил Григорий.
Что о детях говорила Кристина Решетник
- Летом жена ведущего поделилась архивными фото, которые были сделаны во время ее последней беременности Кристина призналась, что скучает по этому периоду.
- Жена Решетника говорит, что они мечтают о большой семье и хотели иметь четверых детей. На вопрос подписчиков "Когда за девочкой", Кристина в шутку ответила, что скоро.
Ранее Григорий Решетник также рассказал, что серьезно думает над тем, чтобы усыновить ребенка после войны. Об этом семья Решетников задумалась еще в марте, когда увидела кадры эвакуации малышей из прифронтовых регионов.