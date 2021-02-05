Український телеведучий Григорій Решетник оприлюднив фотографію, де позує з трьома синами. Чоловік зазначив, що вони всі дуже харизматичні.

Декілька місяців тому Григорій Решетник втретє став татом. Тепер він разом із дружиною Христиною багатодітні батьки і часто діляться з багатотисячною аудиторією шанувальників яскравими моментами з сімейного життя.

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Нове фото Решетника з синами

Ведучий позував з нащадками вдома. Він обожнює синів і щасливий, що має змогу виховувати трьох богатирів. Старші хлопці – Іван та Дмитро задумливо дивилися вбік від камери. Маленького Олександра Григорій тримав на руках, ніжно притуливши до себе.

На обличчі у Решетника сяяла усмішка. Він щасливий, адже після насичених робочих днів вдома на нього чекає велика сім'я. Дружина та сини сумують за ним, прагнуть більше часу проводити разом.

"Всі вони різні, але кожен дуже харизматичний", – зворушливо написав у публікацїі зірковий татусь.



Григорій Решетник з трьома синами / Фото з інстаграму Григорія Решетника

У коментарях підписники Григорія залишають багато компліментів і висловлюють своє захоплення. Така світлина неабияк сподобалася їм.