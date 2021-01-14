Популярний український телеведучий Григорій Решетник продовжує насолоджуватися відпочинком із сім'єю. Чоловік поділився яскравими фотографіями, на яких позує разом із дітьми, де вони зображені у костюмах суперменів і Санта Клауса.

Григорій Решетник усі свята проводить у родинному колі. Нещодавно він втретє став батьком, тому намагається якомога більше часу провести з новонародженим сином, спостерігати за тим, як він росте та вивчає все. Звісно, що чоловік також грається зі старшими синами. На особистій сторінці в інстаграмі Григорій поділився декількома яскравими спільними світлинами.

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Григорій Решетник з синами

Старші сини Григорія та його дружини Христини постали перед камерою у костюмах супергероїв. Хлопці ефектно позували, замилували мережу своєю харизматичністю. А на руках Решетник тримав найменшого синочка Олександра. Малюка одягнули у костюм Санта Клауса. Це неймовірно красивий образ, який неабияк припав до душі прихильникам зіркового татуся.

Сам Григорій одягнув шапочку Ельфа, що виглядала дуже кумедно та потішно. Ведучий щиро усміхався, отримував задоволення від прекрасного моменту та насолоджувався останніми днями новорічно-різдвяних свят.

Я і мої супермени вітаємо вас зі Старим Новим роком! Будьте захищені та щасливі! Або ми прийдемо на допомогу,

– написав у публікації Григорій.



Григорій Решетник з синами / Фото з інстаграму Григорія Решетника



Григорій Решетник із дружиною та синами / Фото з інстаграму Григорія Решетника



Григорій Решетник з синами / Фото з інстаграму Григорія Решетника



Григорій Решетник з синами / Фото з інстаграму Григорія Решетника