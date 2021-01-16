Популярний український ведучий Григорій Решетник вихідні проводить разом із дітьми. Він вирішив влаштувати прогулянку та активний зимовий відпочинок. Декілька годин зіркова сім'я каталася на санках.

Після того, як в Україні випав сніг, діти відправилися на вулиці, де насолоджуються катанням на санках і ковзанах. Є залишаються осторонь і дорослі, які також приєднуються до зимових розваг. Зокрема, Григорій Решетник на особистій сторінці в інстаграмі опублікував серію яскравих фото.

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Нові фото синів Григорія Решетника

Ведучий виріши вихідний провести у сімейному колі. Він відправився на прогулянку зі старшими синами – Дмитром та Іваном. Хлопці спускалися з гірки в одному з київських парків, лежали на снігу, гралися та отримували задоволення від такої зими. Сини Григорія дуже активні, тому такий відпочинок їм неабияк припав до душі.

Щоб не захворіти, Іван та Дмитро тепло одягнулися, адже на вулиці не лише випав сніг, а й досить холодно. Настала справжня зима, яка подобається і дорослим, і малим.

Під час розваг Решетник зробив декілька кумедних фотографій нащадків і показав найяскравіші моменти цього чудового січневого дня.

Нарешті справжня зима! -10 градусів і багато снігу. Три години гірок, санчат і дитячого щастя. А у вас випав сніг?

– написав у публікації зірковий татусь.

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