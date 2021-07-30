Вони дуже емоційні, – Григорій Решетник прокоментував розставання Мішиної та Еллерта

Український телеведучий Григорій Решетник вперше висловився про розрив романтичних стосунків Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта. Він вважає, що парі варто стати більш стриманими в емоціях.

Ведучий шоу "Холостячка" мало не найкраще розумів акторку Ксенію Мішину та автора "Кварталу 95" Олександра Еллерта. Адже він спостерігав за парою ще тоді, коли зароджувалися їхні стосунки на проєкті.

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Григорій Решетник про розставання Мішиної та Еллерта

Український телеведучий прокоментував розрив стосунків зіркової пари. Чоловік визнав, що йому складно коментувати цю новину.

Я не бачився із Сашком і Ксюшею після того, як з'явилася інформація про їхнє розставання. Мені здається, вони дуже емоційні. Їм варто було б стати стриманішими. Але мені їхня пара дуже подобалася,

– зізнався Григорій Решетник.

Він зазначив, що хотів би примирення колишньої закоханої пари. Григорій додав, що коли Ксенія та Олександр розсталися остаточно, вони однаково матимуть величезну кількість хороших спогадів.

"Але якщо навіть і розлучилися назавжди, що ж – таке життя. Думаю, у них усе одно залишаться прекрасні спогади один про одного та час, що провели разом", – додав ведучий.

Що відомо про розрив стосунків Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта