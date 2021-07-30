Ведущий шоу "Холостячка" чуть ли не лучше всех понимал актрису Ксению Мишину и автора "Квартала 95" Александра Эллерта. Ведь он наблюдал за парой еще тогда, когда зарождались их отношения на проекте.
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Григорий Решетник о расставании Мишиной и Эллерта
Украинский телеведущий прокомментировал разрыв отношений звездной пары. Мужчина признал, что ему сложно комментировать эту новость.
Я не виделся с Сашей и Ксюшей после того, как появилась информация об их расставании. Мне кажется, они очень эмоциональны. Им следовало бы стать сдержаннее. Но мне их пара очень нравилась,
– признался Григорий Решетник.
Он отметил, что хотел бы примирения бывшей пары. Григорий добавил, что даже если Ксения и Александр расстались окончательно, у них все равно останется огромное количество хороших воспоминаний.
"Но если даже и расстались навсегда, что ж, такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, которое провели вместе", – добавил ведущий.
Что известно о разрыве отношений Ксении Мишиной и Александра Эллерта
- 16 июля "Холостячка" опубликовала откровенное сообщение, в котором объявила о разрыве романтических отношений с автором "Квартала 95".
- Звезда заявила, что расставание было внезапным, однако это произошло навсегда. Александр Эллерт якобы не должен больше участвовать в ее жизни, ведь последний год оказался для женщины очень драматичным.
- Похоже, что самого Эллерта задели эти слова. Он обнародовал на странице скриншот из Википедии, где есть определение слова "драма". Юморист разрешил комментировать сообщение поклонникам, тогда как Мишина ограничила такую возможность и попросила ничего не спрашивать.
- После расставания Ксения Мишина отправилась на отдых в оккупированный Крым вместе с сыном и подругами. Следом за ней поехал и Эллерт – но он проводил время один.