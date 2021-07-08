Зіркова сім'я рідко гуляє в повному складі через напружений графік Григорія Решетника. Зокрема через зйомки другого сезону шоу "Холостячка", які стартували місяць тому. Однак днями багатодітний батько знайшов час для дружини й синів.

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Разом з Христиною Решетник Дмитром, Іваном і наймолодшим Олександром вони прогулялись біля Маріїнського палацу. У парку з виглядом на Дніпро старші сини ведучого каталися на самокатах. До слова, хлопців одягли в однакові футболки.

Тоді як красуня-дружина Григорія Решетника підібрала білу базову футболку, короткі джинсові шорти, кросівки й сонцезахисні окуляри. Не так давно подружжя відпочивало на Мальдівах, тому Христина похизувалась ідеальною засмагою.

Не дуже люблю спеку, але якщо літо помірне – це просто радість і кайф. Можна гуляти з дітьми та класно проводити час разом,

– поділився Григорій Решетник.

Григорій Решетник з дружиною і синами / Фото з інстаграму шоумена

Григорій Решетник з сином / Фото з інстаграму шоумена

Додамо, нещодавно Григорій Решетник зачарував фото з дружиною та синами, зробленим у парку теплого літнього вечора. Тоді шоумена засипали лайками – майже 27 тисяч на одному дописі.