5 липня в Києві розпочинається фестиваль Atlas Weekend. Там виступлять десятки талановитих і відомих артистів, які потішать гостей неймовірними живими перформансами. Однією з головних співачок, які вийдуть на сцену в рамках фестивалю, стане Тіна Кароль.

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Син Тіни Кароль прилетів на Atlas Weekend

Фан-клуб виконавиці активно підтримує її та закликає не пропустити неймовірного шоу. Підтримувати Тіну Кароль на концерті буде і її син. 12-річний Веніамін навчається у Великій Британії, проте він не зміг пропустити виступу найріднішої, до якого вона готується вже декілька місяців.

Хлопець побував на репетиції Кароль та поділився своїми враженнями в емоційному відео: "Дуже пишаюся мамою! Я бачив її на репетиціях. Це щось неймовірне! Обов'язково піду на Atlas Weekend, бо хочу підтримати маму. І ви не можете це пропустити! Буде феєрично!".

5 липня на сцену фестивалю вийде не лише Тіна Кароль. До виступів готуються й інші українські виконавці та колективи:

  • NК;
  • DOROFEEVA;
  • MELOVIN;
  • Kozak System;
  • Alyosha;
  • ALEKSEEV;
  • Mozgi;
  • Dantes;
  • "Воплі Відоплясова";
  • Zlata Ognevich;
  • Оля Цибульська;
  • Мята;

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  • Nikita Lomakin;
  • Анна Трінчер;
  • Tarabarova;
  • Lida Lee;
  • Dside Band;
  • TamerlanAlena;
  • Karta svitu;
  • Marietta;
  • Gena Viter;
  • Сергій Мироненко;
  • Міла Нітіч.