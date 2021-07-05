5 липня в Києві розпочинається фестиваль Atlas Weekend. Там виступлять десятки талановитих і відомих артистів, які потішать гостей неймовірними живими перформансами. Однією з головних співачок, які вийдуть на сцену в рамках фестивалю, стане Тіна Кароль.

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Син Тіни Кароль прилетів на Atlas Weekend

Фан-клуб виконавиці активно підтримує її та закликає не пропустити неймовірного шоу. Підтримувати Тіну Кароль на концерті буде і її син. 12-річний Веніамін навчається у Великій Британії, проте він не зміг пропустити виступу найріднішої, до якого вона готується вже декілька місяців.

Хлопець побував на репетиції Кароль та поділився своїми враженнями в емоційному відео: "Дуже пишаюся мамою! Я бачив її на репетиціях. Це щось неймовірне! Обов'язково піду на Atlas Weekend, бо хочу підтримати маму. І ви не можете це пропустити! Буде феєрично!".

5 липня на сцену фестивалю вийде не лише Тіна Кароль. До виступів готуються й інші українські виконавці та колективи:

NК;

DOROFEEVA;

MELOVIN;

Kozak System;

Alyosha;

ALEKSEEV;

Mozgi;

Dantes;

"Воплі Відоплясова";

Zlata Ognevich;

Оля Цибульська;

Мята;

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