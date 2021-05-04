Сім'я Решетників активно ділиться світлинами з довгоочікуваної відпустки. Вони насолоджуються відпочинком на узбережжі океану, ніжаться на сонечку та купаються в бірюзовій водичці. Виявляється, у Григорія та Христини на Мальдівах є особлива традиція.

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Христина та Григорій Решетники станцювали на Мальдівах

Закохані виконали запальний танець біля басейну вілли, у якій мешкають, на тлі океану. Пара сповна насолодилася цим відпочинком і продемонструвала всі емоції на відео.

Для зйомки ролику Христина обрала легкий синій комбінезон на тонких бретелях. Волосся розпустила, а на обличчя не наносила косметику. Особливого шарму додавало те, що дівчина танцювала босоніж.

Згодом до неї приєднався коханий Григорій, які постав перед камерою також босоніж, у червоно-синіх шортах і білій сорочці. Наприкінці танцю ведучий стрибнув у басейн.

Ми не могли відмовитися від цієї традиції. Наш четвертий танець на Мальдівах! Сподіваюся, ви чекали на нього,

– написав Решетник в публікації.

Ролик неабияк сподобався прихильникам знаменитої пари, які залишають під дописом багато коментарів з приємними словами.

"Ви такі класні!"

"Решетники, ви круті!"

"Неперевершені!"

"Так приємно дивитися!"

"Обожнюю вашу пару!"

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Танці Решетників на Мальдівах