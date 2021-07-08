Звездная семья редко гуляет в полном составе из-за напряженного графика Григория Решетника. В частности из-за съемок второго сезона шоу "Холостячка", которые стартовали месяц назад. Однако на днях многодетный отец нашел время для жены и сыновей.

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Вместе с Кристиной Решетник, Дмитрием, Иваном и самым младшим Александром они прогулялись возле Мариинского дворца. В парке с видом на Днепр старшие сыновья ведущего катались на самокатах. К слову, ребят одели в одинаковые футболки.

Тогда как красавица-жена Григория Решетника подобрала белую базовую футболку, короткие джинсовые шорты, кроссовки и солнцезащитные очки. Не так давно супруги отдыхали на Мальдивах, поэтому Кристина похвасталась идеальным загаром.

Не очень люблю жару, но если лето умеренное – это просто радость и кайф. Можно гулять с детьми и классно проводить время вместе,

– поделился Григорий Решетник.



Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото с инстаграма шоумена​



Григорий Решетник с сыном / Фото с инстаграма шоумена

Добавим, недавно Григорий Решетник очаровал фото с женой и сыновьями, сделанным в парке в теплый летний вечер. Тогда шоумена засыпали лайками – почти 27 тысяч на одном посте.