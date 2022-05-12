Григорій Решетник з дружиною і дітьми виїхав за кордон: що найперше вигукнув їх син

Після 3 місяців тривог та бомбосховищ ведучий Григорій Решетник приїхав з сім'єю до Варшави. Дружина Христина розповіла, що син дуже радісно відреагував на таку "подорож".

Після 24 лютого телеведучий Григорій Решетник разом з сім'єю вирішив залишитися в Україні. Та днями він відправився за кордон.

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Як діти Решетників відреагували на приїзд до Польщі

Григорій Решетник з дружиною та дітьми приїхали до Польщі, зокрема, у Варшаву. Ймовірно, зіркова сім'я вирішила дати можливість дітям відпочити від сирен і повітряних тривог.

Ми три місяці були з дітьми в Україні під сиренами й ховалися в бомбосховищах. Ми знаємо, що таке страх, сльози й відсутність сну. Наші діти складно переживають війну – особливо Дімуля,

– розповіла Христина Решетник.

Сини Решетників дуже зраділи перетину кордону: "Мені здавалось, що ми максимально мінімізуємо всі страхи – кажемо, що це гра така, спуститись в підвал, розповідаємо історії. Але слова Дімулі свідчать про інше. Коли ми перетнули польський кордон, перші його слова були: "Урааа! Мама, тепер не буде ніяких сирен і комендантської години!". Хоч ненадовго подарували дітям спокій. Ми навіть не очікували, наскільки для них це – важливо".



Христина Решетник з дітьми / Фото з інстаграму Христини Решетник

Як зіркові діти реагують на війну

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