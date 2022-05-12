Українська блогерка й ведуча Леся Нікітюк розповіла про свою непросту працю в телеефірі "Єдині новини", повідомляє 24 канал. Вона поділилась, що надає їй сил.

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Що допомагає Лесі Нікітюк не здаватися

Увесь воєнний час Леся Нікітюк проводить на волонтерському штабі й допомагає переселенцям. Так зірка перекваліфікувалась у волонтери.

Я зрозуміла, що у війни немає вихідних. Допомагати – обов'язок кожного. Мені допомагають віра людей, радість дітей. Мені допомагають допомагати люди. Я дуже вдячна їм, це заряджає. Хоч як би опускалася зараз голова, завдяки усмішкам людей, яких вдається прихистити, знайти їм квартиру чи необхідні речі, голова щоразу підіймається вище й вище,

– поділилась зірка.

Леся Нікітюк зізналась, що знає кожні історії переселенців, яким допомагає. До неї у прихисток прибувають різні українці – діти, діти-інваліди, бабусі та дідусі. Але всі вони відзначаються вихованістю та повагою.



Леся Нікітюк з волонтерами / Фото з інстаграму зірки

"Щоб ви розуміли, які українці: до нас приїхала одна сім'я, в них дівчатка 2014 і 2021 років народження. Це діти війни. Вони приїхали з Краматорська, забрали з собою собаку. В той момент у нас було дуже багато дітей, тож сім’я побоялася, щоб собака ніде не гавкнув і не налякав нікого, тому залишили його в машині біля нашого прихистку. Вони її по черзі вигулюють ми всі в ту машину постійно зазирали… Які ж у нас чемні та порядні люди, навіть незважаючи на таку непросту ситуацію", – розповіла блогерка.

Зауважимо, нещодавно Леся Нікітюк зверталась до власників квартир і будинків на заході України. Вона закликала здавати в оренду ті будівлі, які стоять на продажі. Так вдасться допомогти більшій кількості переселенців, які тікають від гарячих точок.