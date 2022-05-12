После 24 февраля телеведущий Григорий Решетник вместе с семьей решил остаться на Украине. Но на днях он отправился за границу.

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Как дети Решетников отреагировали на приезд в Польшу

Григорий Решетник с женой и детьми приехали в Польшу, в частности, в Варшаву. Вероятно, звездная семья решила дать возможность детям отдохнуть от сирен и воздушных тревог.

Мы три месяца были с детьми в Украине под сиренами и прятались в бомбоубежищах. Мы знаем, что такое страх, слезы и отсутствие сна. Наши дети сложно переживают войну – особенно Димуля,

– рассказала Кристина Решетник.

Сыновья Решетников очень обрадовались пересечению границы: "Мне казалось, что мы максимально минимизируем все страхи – говорим, что это игра такая, спуститься в подвал, рассказываем истории. Но слова Димули свидетельствуют о другом. Когда мы пересекли польскую границу, первые его слова были: "Урааа! Мама, теперь не будет никаких сирен и комендантского часа!". Хотя ненадолго подарили детям покой. Мы даже не ожидали, насколько для них это важно".



Кристина Решетник с детьми / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Напомним, Григорий Решетник и раньше рассказывал, что его дети эмоционально реагируют на состояние в стране: "Особенно эмоционально реагирует средний сын. Ему 5 лет, наш Дмитрий. Когда ночью слышит сирены, эмоционально сложно. Многие дети уже знают о войне, постоянно спрашивают - когда будет победа? Мне кажется, наш младший Саша, которому полтора года, на эмоциональном уровне чувствует, что есть какая-то опасность".

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