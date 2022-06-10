Національна академія мистецтва та науки звукозапису на 65-й премії видаватиме кілька додаткових статуеток. Організатори підтримали ту думку, що музична індустрія не стоїть на місці і потребує нових відзнак.

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Серед нових номінацій запровадять:

Найкращий саундтрек до ігор та інших інтерактивних медіа

Найкращий автор пісень

Найкращий альбом у жанрі spoken word

Найкращий виступ у жанрі альтернатива

Найкращий виступ у жанрі американа.

Крім того, у 2023 році вручатиметься і спеціальна нагорода – Найкраща пісня для соціальних змін.

Головне про Греммі-2022

Зазначимо, що премія Греммі у 2022 році відбулася в Лас-Вегасі в ніч із 3 на 4 квітня. На церемонії зібрались сотні зірок, зокрема і українки: на сцені виступила Міка Ньютон разом з Любов'ю Якимчук. Компанію їм склав Джон Ледженд.

Також під час заходу виступив Володимир Зеленський – він закликав підтримати всі міста України, які руйнуються через російське вторгнення.

"Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малюють ракети, а не зірки. Понад 400 дітей травмованих, а 153 дитини вже загинули. І ми вже ніколи не побачимо їхніх малюнків. Батьки щасливі прокидатись вранці. В бомбосховищах. Але живими. Війна не дає змоги вибирати – хто виживе, а хто залишиться у вічному мовчанні", – казав у відеозверненні Володимир Зеленський.



Зеленський виступив онлайн на Греммі-2022 / Скриншот з відео

Головні нагороди на премії отримали Леді Гага та Тоні Беннет за найкращий альбом, найкращою новою артисткою стала Олівія Родріґо, а нагороди за пісню та запис року отримав дует Silk Sonic.

Тріумфатором церемонії став музикант Джон Батіст, який виграв у п'яти номінаціях.

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