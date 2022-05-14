Ігор Кондратюк наголосив, як і багато інших зірок, що в сучасних реаліях ця перемога є вкрай важливою для України. І європейці хочуть та мають змогу допомогти українцям у цьому плані.

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"Кожен з європейців, у кого є мізки та він при тямі, хоче допомогти українцям. І Kalush Orchestra в такому випадку пощастило. Після перемоги на Євробаченні 2022 вони можуть влаштувати європейський тур, який буде проходити на "ура". Тим більше, що переселенці дуже добре сприймають їх україномовні треки. А що буде далі - подивимося. Все буде залежить від музики", – каже Кондратюк.

Він не виключає того моменту, що якийсь світовий продюсер зверне на них увагу, і "Kalush Orchestra "загримить" ще так, як нікому не снилося в цій країні".

Я сподіваюся на це, адже хтось з українців повинен почати вигравати Греммі. Хоча я за те, щоб цю премію виграли Pink Floyd та Андрій Хливнюк за "Червону калину" у номінації "Найкращий запис",

– додав продюсер.

Кондратюк каже, що в України є шанс перемогти. Адже після першого півфіналу букмекери підняли ставки до 50%: "Це просто якась нереальна історія, тому що у них немає імовірності виграшу менше ніж 1,6. Тобто Євробачення 2022 вже можна закрити".

"Коли в Україні йде війна, важлива будь-яка перемога. Нічого так не підіймає настрій людей, як просування ЗСУ вперед, вибивання рашистів з наших територій та перемога українців закордоном. Перемога важлива в будь-чому. Вона мінімум на тиждень забезпечить підйом духу українців і військових, які захищають нашу країну на передовій", – додав шоумен.