На відміну від Оскара-2022, на Греммі не обмежились хвилиною мовчання. Україні було присвячено уривок урочистої церемонії.
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На Греммі показали кадри з України
Під час виступу Міки Ньютон та Джона Ледженда позаду на екрані показали світлини з російсько-української війни, що найбільше вражали світ.
Фотографії дітей, українців, що були змушені тікати зі своїх домівок, мали нагадати знаменитостям, які трагічні події відбуваються в серці Європи. Зауважимо, на премії згадали не тільки про українських біженців, а й переселенців з інших країн.
Кадри з сегмента про Україну / Фото Getty Images
Кадри з сегмента про Україну / Фото Getty Images
Джон Ледженд, Міка Ньютон і Любов Якимчук виступили на Греммі: відео
Греммі-2022 та Україна
- На урочистій церемонії виступив президент Володимир Зеленський. Він закликав підтримати українців, не мовчати про жахливу війну та вболівати за мир у містах України.
- Українська поетеса Любов Якимчук прочитала щемливий вірш-молитву під музику Джона Ледженда.
- Джон Ледженд дебютував з піснею Free, яку написав після кількох тижнів війни в Україні. Йому акомпанувала Міка Ньютон і бандуристка з Одеси.