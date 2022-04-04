Українка Міка Ньютон, яка після Євробачення-2011 переїхала до США, мала за честь виступити на Греммі зі соул-співаком Джоном Леджендом. У Лас-Вегасі він представив свою нову пісню Free, яку написав після кількох тижнів війни в Україні. У ній зірка закликає до миру.

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Я написав Free після того, як тиждень дивився жахливі кадри безглуздого, жорстокого вторгнення в Україну з боку режиму, якому немає морального виправдання… Я знаю, що не в змозі закінчити жодну війну піснею, але я повинен був написати її як свій внесок у хор голосів, що закликають до миру і свободи,

– написав Джо Ледженд в інстаграмі.

36-річній Міці Ньютон дістався куплет, який вона виконала українською: "Хай летить у долини, злітає, пронизує серце землі… Де ти, Боже мій. Я кличу тебе, Боже мій". Дуету акомпанувала Сюзанна Іглідан – бандуристка родом із Одеси. Далі на сцену вийшла поетеса Любов Якимук з англомовним віршем "Молитва".

"Для мене була честь виконати Free сьогодні ввечері разом з Любою Якимчук, Сюзанною Іглідан, Мікою Ньютон та нашим неймовірним хором", – відреагував Джо Ледженд у мережі.

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Повний текст публікації Джона Ледженда:

Для мене була честь виконати Free сьогодні ввечері разом з Любою Якимчук, Сюзанною Іглідан, Мікою Ньютон та нашим неймовірним хором.

Free – це молитва. Це молитва за мир у всьому світі. Молитва за всіх знедолених. За біженців будь-якої національності, віросповідання та будь-якого кольору шкіри, які прагнуть безпечного місця для життя та процвітання….

Це паралізує, коли бачиш війну, яку ведуть великі національні держави з дорогою зброєю. Я написав Free після того, як тиждень дивився жахливі кадри безглуздого, жорстокого вторгнення в Україну з боку режиму, якому немає морального виправдання – не має права вбивати, домінувати та брати в полон український народ, немає права змушувати мовчати вільних людей у демократичній державі.

Я знаю, що не в змозі закінчити жодну війну піснею, але я повинен був написати її як свою молитву, свій внесок у хор голосів, що закликають до миру і свободи для всіх людей. Я сподіваюся, що кожен з нас зможе знайти власний спосіб приєднатися до цього хору. Щоб ми заглушили голоси та сили ненависті, фанатизму та авторитаризму. Зробімо наш світ справді вільним.