Национальная академия искусства и науки звукозаписи на 65-й премии будет издавать несколько дополнительных статуэток. Организаторы поддержали то мнение, что музыкальная индустрия не стоит на месте и нуждается в новых наградах.

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Среди новых номинаций будут введены:

Лучший саундтрек к играм и другим интерактивным медиа

Лучший автор песен

Лучший альбом в жанре spoken word

Лучшее выступление в жанре альтернатива

Лучшее выступление в жанре американа.

Кроме того, в 2023 году будет вручаться и специальная награда – Лучшая песня для социальных перемен.

Главное о Грэмми-2022

Премия Грэмми в 2022 году состоялась в Лас-Вегасе в ночь с 3 на 4 апреля. На церемонии собрались сотни звезд, в том числе и украинки: на сцене выступила Мика Ньютон вместе с Любовью Якимчуком. Компанию им составил Джон Ледженд.

Также во время мероприятия выступил Владимир Зеленский – он призвал поддержать все города Украины, которые разрушаются из-за российского вторжения.

"Что есть сильнейший контрастом к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют ракеты, а не звезды. Более 400 детей травмированы, а 153 ребенка уже погибли. И мы уже никогда не увидим их рисунков. Родители счастливы просыпаться утром. В бомбоубежищах. Но живыми. Война не позволяет выбирать – кто выживет, а кто останется в вечном молчании", – говорил в видеообращении Владимир Зеленский.



Зеленский выступил онлайн на Грэмми-2022 / Скриншот с видео

Главные награды на премии получили Леди Гага и Тони Беннет за лучший альбом, лучшей новой артисткой стала Оливия Родриго, а награды за песню и запись года получил дуэт Silk Sonic.

Триумфатором церемонии стал музыкант Джон Батист, выигравший в пяти номинациях.

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