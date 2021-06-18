Грег Чапкіс показав останні хвилини прощання з батьком: щемливе відео

У Києві попрощалися з легендарним українським танцівником Григорієм Чапкісом. Хореографа поховали на Байковому цвинтарі. В останню путь його провели онуки та діти. Син Грег показав щемливе відео з кладовища.
Після церемонії прощання в Національній Філармонії України, яка була відкрита для поціновувачів творчості Григорія Чапкіса, поховальна процесія вирушила на Байкове кладовище. Там рідні та близькі танцівника востаннє попрощалися з легендою.
Варто знати Син Григорія Чапкіса спростував слова батька про складні стосунки в родині
Син Григорія Чапкіса Грег опублікував в інстаграм-профілі драматичне відео з похорону. Це єдині щемливі кадри, якими танцівник поділився з публікою. Він показав, як сестра Лілія та старша племінниця Анна стояли біля труни Чапкіса, одягненого в білий смокінг.
Якщо син покійного танцівника стримував емоції та був незворушний, то донька Лілія ридала й побивалася за батьком так, що її заспокоювала вся рідня. В останні хвилини прощання балетмейстерка таки взяла себе в руки.
Похорон Григорія Чапкіса
- Публічна прощальна церемонія з легендарним танцівником розпочалася об 11 годині в Національній Філармонії України.
- Окрім дітей та онуків, в останню путь Чапкіса провели Володимир Зеленський, Влад Яма, Павло Зібров, а вже на Байковому цвинтарі з'явилися співачка Камалія, танцівники Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.