Грег Чапкіс показав останні хвилини прощання з батьком: щемливе відео

У Києві попрощалися з легендарним українським танцівником Григорієм Чапкісом. Хореографа поховали на Байковому цвинтарі. В останню путь його провели онуки та діти. Син Грег показав щемливе відео з кладовища.

Після церемонії прощання в Національній Філармонії України, яка була відкрита для поціновувачів творчості Григорія Чапкіса, поховальна процесія вирушила на Байкове кладовище. Там рідні та близькі танцівника востаннє попрощалися з легендою.

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Син Григорія Чапкіса Грег опублікував в інстаграм-профілі драматичне відео з похорону. Це єдині щемливі кадри, якими танцівник поділився з публікою. Він показав, як сестра Лілія та старша племінниця Анна стояли біля труни Чапкіса, одягненого в білий смокінг.

Якщо син покійного танцівника стримував емоції та був незворушний, то донька Лілія ридала й побивалася за батьком так, що її заспокоювала вся рідня. В останні хвилини прощання балетмейстерка таки взяла себе в руки.

Похорон Григорія Чапкіса