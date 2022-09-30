Солдатом ЗСУ 36-річний Дмитро Дікусар став у лютому. Він був одним з перших з шоу-бізу, хто взяв до рук зброю, і служить донині. Це неабияк вразило Юрій Горбунова, адже він знає танцівника зовсім з іншого боку.
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Чому Юрій Горбунов здивувався, що Дікусар пішов служити в ЗСУ
Людина, яку я дуже добре і давно знаю. Він абсолютно лояльний до різних конфліктних ситуацій, дуже відвертий. І те, що саме Діма взяв зброю до рук, – це для мене було таким відкриттям,
– поділився Юрій Горбунов.
Горбунов про інших друзів у ЗСУ
Водночас Горбунова ані трохи не здивував вчинок Віктора Розового, який у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна" був його підопічним на "Лізі Сміху". Гуморист зі Львова, як і Дікусар, з перших днів повномасштабної війни служить у ЗСУ.
"Ми ж з Вітею знайомі трохи. Я знаю його характер. У Віті принциповий характер, принципова позиція, він жорсткий у роботі. Тому, думаю, ось цей його чоловічий характер зробив так, щоб Вітя задовільнив своє бажання взяти до рук зброю. Я захоплююся, але не здивований", – зізнався шоумен.
Юрій Горбунов з командою "Загорецька Людмила Степанівна" / Фото з інстаграму шоумена