Солдатом ЗСУ 36-річний Дмитро Дікусар став у лютому. Він був одним з перших з шоу-бізу, хто взяв до рук зброю, і служить донині. Це неабияк вразило Юрій Горбунова, адже він знає танцівника зовсім з іншого боку.

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Чому Юрій Горбунов здивувався, що Дікусар пішов служити в ЗСУ

Людина, яку я дуже добре і давно знаю. Він абсолютно лояльний до різних конфліктних ситуацій, дуже відвертий. І те, що саме Діма взяв зброю до рук, – це для мене було таким відкриттям,

– поділився Юрій Горбунов.

Нагадаємо, що партнерка Дмитра Дікусара по "Танцях з зірками" Ольга Харлан навпаки не здивувалася, що він вступив до лав ЗСУ. За словами фехтувальниці, він "чоловік свого слова, завжди за справедливість", тож від нього це було очікувано.

навпаки не здивувалася, що він вступив до лав ЗСУ. За словами фехтувальниці, він "чоловік свого слова, завжди за справедливість", тож від нього це було очікувано. Натомість ексдружина Дікусара Ірина Білик емоційно відреагувала на його рішення взяти до рук зброю. Співачка заплакала і подумала: "Господи, як він з автоматом буде?"

Горбунов про інших друзів у ЗСУ

Водночас Горбунова ані трохи не здивував вчинок Віктора Розового, який у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна" був його підопічним на "Лізі Сміху". Гуморист зі Львова, як і Дікусар, з перших днів повномасштабної війни служить у ЗСУ.

"Ми ж з Вітею знайомі трохи. Я знаю його характер. У Віті принциповий характер, принципова позиція, він жорсткий у роботі. Тому, думаю, ось цей його чоловічий характер зробив так, щоб Вітя задовільнив своє бажання взяти до рук зброю. Я захоплююся, але не здивований", – зізнався шоумен.

Юрій Горбунов з командою "Загорецька Людмила Степанівна" / Фото з інстаграму шоумена