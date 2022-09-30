Солдатом ВСУ 36-летний Дмитрий Дикусар стал в феврале. Он был одним из первых из шоу-биза, кто взял в руки оружие, и служит по сей день. Это поразило Юрий Горбунова, ведь он знает танцовщика совсем с другой стороны.

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Почему Юрий Горбунов удивился, что Дикусар пошел служить в ВСУ

Человек, которого я очень хорошо и давно знаю. Он абсолютно лоялен к разным конфликтным ситуациям, очень откровенен. И то, что именно Дима взял оружие в руки, – это для меня было таким открытием,

– поделился Юрий Горбунов.

Напомним, что партнерша Дмитрия Дикусара по "Танцам со звездами" Ольга Харлан наоборот не удивилась, что он вступил в ряды ВСУ. По словам фехтовальщицы, он "мужчина своего слова, всегда за справедливость", поэтому от него это было ожидаемо.

наоборот не удивилась, что он вступил в ряды ВСУ. По словам фехтовальщицы, он "мужчина своего слова, всегда за справедливость", поэтому от него это было ожидаемо. Вместо этого экс-жена Дикусара Ирина Билык эмоционально отреагировала на его решение взять в руки оружие. Певица заплакала и подумала: "Господи, как он с автоматом будет?"

Горбунов о других друзьях в ВСУ

В то же время Горбунова ничуть не удивил поступок Виктора Розового, который в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна" был его подопечным на "Лиге Смеха". Юморист из Львова, как и Дикусар, с первых дней полномасштабной войны служит в ВСУ.

"Мы же с Витей знакомы немного. Я знаю его характер. У Вити принципиальный характер, принципиальная позиция, он жесткий в работе. Поэтому, думаю, вот этот его мужской характер сделал так, чтобы Витя удовлетворил свое желание взять в руки оружие. Я восхищаюсь, но не удивлен", – признался шоумен.

Юрий Горбунов с командой "Загорецкая Людмила Степановна" / Фото из инстаграма шоумена