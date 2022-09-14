Українська атлетка Ольга Харлан брала участь у шоу "Танці з зірками". Її партнером тоді був Дмитро Дікусар, який з перших днів вторгнення взяв зброю до рук. В інтерв'ю 24 каналу зірка зізналась, чи підтримує з ним зв'язок.

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Ольга Харлан про бійця ЗСУ Дмитра Дікусара

Так, Дімка взяв зброю, я дуже ним пишаюся, пишаюся, що була його партнеркою цілий сезон у "Танцях з зірками". Дуже вдячна цьому проєкту, що він мене познайомив з такою людиною, як Діма. Коли побачила, що він вже в ЗСУ, то я не здивувалася, бо я знала, що він чоловік свого слова, і він завжди буде за справедливість,

– зізналась Ольга Харлан.

Спортсменка зізналась, що підтримує зв'язок з Дмитром Дікусаром. Вона не очікує довгого листування, лише слів, що все добре.

"Я з ним підтримую зв'язок, якщо це можна так назвати, просто запитую: "Як ти?" і все. Я знаю, що йому не до листування. І якщо він мені відповідає, то це вже для мене знак, що все добре. Я не чекала, що він мене привітає з днем народження. Але коли він мені написав, я дуже-дуже зраділа, навіть не могла подумати, що він пам'ятає", – поділилась зірка.

Ольга згадала її минулий день народження. Тоді в цей час вона готувалась до першого ефіру "Танців з зірками" й провела його з Дмитром. "Коли він мене привітав, я навіть я розплакалася, дуже рада, що він пам'ятає. Сподіваюся, що скоро війна закінчиться, він повернеться, і ми підемо на каву, і навіть станцюємо".



Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму спортсменки

Зауважимо, Дмитро Дікусар рідко виходить на зв'язок і майже не показується шанувальникам. Востаннє він публікував своє фото всередині липня. Тоді танцівник розповідав, що найбільше мотивує захисників воювати на фронті.