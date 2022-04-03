"Головне – перемога": Atlas вибачився за скасування фестивалю, але українці вразили підтримкою

Організатори найбільшого в Україні фестивалю Atlas (колишній Atlas Weekend) повідомили, що наразі не знають, чи буде він проводитись цього року, оскільки невідомо, коли закінчиться російсько-українська війна. Реакція гостей події вразила усіх, і читайте нижче чому.

Про невизначеність майбутнього музичного фестивалю Atlas, який повинен був відбутись 6 – 10 липня в столиці України, організатори повідомили днем раніше. Вони вибачились, що не зможуть третій рік поспіль провести повноцінний фестиваль за участю іноземних артистів, зокрема довгоочікуваних Twenty One Pilots.

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Зазначимо, що фестиваль Atlas у 2020 році вперше скасували через пандемію коронавірусу;

У 2021 році фестиваль проходив з 5 по 11 липня, проте за участю лише українських, російських та білоруськиї виконавців;

У 2022 році подію планували провести 6 – 10 липня з іноземними та українськими зірками.

Також представники заходу зазначили, що не можуть наразі повернути кошти за квитки чи знайти інший спосіб вирішення ситуації. Тому сподіваються на розуміння усіх українців.

"Ми всі бачимо, що зараз відбувається в нашій країні. Ми робимо все можливе, аби приблизити нашу з вами перемогу. Члени нашої команди служать у ЗСУ та ТРО, допомагають у тилу та на інформаційному фронті всіма можливими способами. Наразі ніхто в світі не знає, коли нарешті закінчиться ця кровопролитна війна, розв’язана Росією проти України та всього цивілізованого світу. Ми на постійному зв'язку з усіма артистами, всі підтримують Україну, їхні думки та серця разом із нами, їхні погляди прикуті до війни в нашій країні", – кажуть організатори.

Наразі в Atlas усе керівництво "тримає руку на пульсі та постійно спілкується з артистами". А щодо всіх "апдейтів" вони будуть інформувати на сторінках фестивалю.

Ми розуміємо, що у вас одразу виникає чимало запитань. А що з іншими артистами? А чи відбудеться фестиваль у липні цього року? Що буде далі? На жаль ми не знаємо, коли настане наша перемога. Боремося і молимося, аби це відбулося якнайшвидше… Ми робимо все можливе і неможливе, аби наша країна й надалі залишалась вільною і нескореною, щоб перемога настала якнайшвиде і ми всі зустрілись у вільному та квітучому Києві на фестивалі Atlas,

– додали організатори.



Фестиваль Atlas 2022 просить терпіння в усіх українців / Фото з інстаграму заходу

Реакція українців

Попри те, що, ймовірно, запит на відповіді фестивалю Atlas був великий і багатьох відвідувачів цікавив алгоритм повернення квитків, велика частка фанатів заходу дуже підтримала організаторів. Вони пообіцяли, що разом зустрінуться перед сценою фестивалю, аби разом святкувати перемогу у вільній Україні: