Фестиваль за останні 6 років став найбільшим концертним майданчиком у Східній Європі. Сюди приїжджають зірки світової величини та вітчизняні артисти, тому організатори вирішили зробити ребрендинг події. Відтепер фестиваль офіційно називатиметься Atlas.

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На це повпливало кілька причин:

використовувати слово "weekend" стало неактуально, адже захід переріс поняття "фестивалю вихідного дня". Минулого року він тривав цілий тиждень, а 2022 року проходитиме протягом п'яти днів;

відвідувачі виступів, зірки та користувачі соцмереж вже давно використовують назву Atlas, адже так значно коротше та простіше;

і не обійшлось без тенденції та мінімалізм та простоту, без жодних навантажень.

"Atlas — це набагато масштабніше, ніж декілька концертів на вихідних. Це місце, де ти зустрічаєш всіх своїх друзів чи давніх знайомих, місце, де ти можеш бути собою і де можна мандрувати країнами та культурами, не виїжджаючи за кордон… Від сьогодні ми офіційно Atlas. Назва нова, та атмосфера – незмінна!" – повідомили організатори і прикріпили відео, де українські зірки та мер міста завжди послуговувались першою частиною назви фестивалю.

Окрім назви події, організатори змінили й фірмовий стиль та логотип заходу – цього року зупинилися на стилістиці коміксів.

Варто додати, що цьогорічний фестиваль Atlas відбудеться з 6 по 10 липня 2022 року у Києві на ВДНГ. За традицією, перший день фестивалю вхід буде вільний для всіх. Квитки на фестиваль шукайте тут.