О неопределенности будущего музыкального фестиваля Atlas, который должен был состояться 6 – 10 июля в столице Украины, организаторы сообщили днем ​​ранее. Они извинились, что не смогут третий год провести полноценный фестиваль с участием иностранных артистов, в частности долгожданных Twenty One Pilots.

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Отметим, что фестиваль Atlas в 2020 году впервые отменили из-за пандемии коронавируса;

В 2021 году фестиваль проходил с 5 по 11 июля, однако с участием только украинских, русских и белорусских исполнителей;

В 2022 году событие планировалось провести 6 – 10 июля с иностранными и украинскими звездами.

Также представители мероприятия отметили, что не могут вернуть вернуть средства за билеты или найти другой способ разрешения ситуации. Поэтому надеются на понимание всех украинцев.

"Мы все видим, что сейчас происходит в нашей стране. Мы делаем все возможное, чтобы приблизить нашу с вами победу. Члены нашей команды служат в ВСУ и ТРО, помогают в тылу и на информационном фронте всеми возможными способами. Сейчас никто в мире не знает, когда наконец закончится эта кровопролитная война, развязанная Россией против Украины и всего цивилизованного мира. Мы на постоянной связи со всеми артистами, все поддерживают Украину, их мнения и сердца вместе с нами, их взгляды прикованы к войне в нашей стране", – говорят организаторы.

В настоящее время в Atlas все руководство "держит руку на пульсе и постоянно общается с артистами". А о всех "апдейтах" они будут информировать на страницах фестиваля.

Мы понимаем, что у вас сразу возникает немало вопросов. А что с другими артистами? А состоится ли фестиваль в июле этого года? Что будет дальше? К сожалению, мы не знаем, когда наступит наша победа. Боремся и молимся, чтобы это произошло как можно быстрее… Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы наша страна и дальше оставалась свободной и непокоренной, чтобы победа наступила как можно быстрее и мы все встретились в свободном и цветущем Киеве на фестивале Atlas,

– добавили организаторы.



Фестиваль Atlas 2022 просит терпения у всех украинцев / Фото с инстаграмма мероприятия

Реакция украинцев

Несмотря на то, что, вероятно, запрос на ответы фестиваля Atlas был велик и многих посетителей интересовал алгоритм возврата билетов, большая часть фанатов мероприятия очень поддержала организаторов. Они пообещали, что вместе встретятся перед сценой фестиваля, чтобы праздновать победу в свободной Украине: