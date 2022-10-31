Від Джамали до Тополі: у Дії з'явилося голосування за журі Нацвідбору Євробачення-2023

13:32

Вперше в історії Нацвідбору Євробачення українці можуть обирати не лише представника на міжнародний конкурс, а й склад журі. У мобільному застосунку Дія запустили голосування за суддів. Серед претендентів Джамала, Тіна Кароль, Тарас Тополя, Катерина Павленко з Go_A і навіть хореограф Костянтин Томільченко.