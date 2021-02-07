Вокальне шоу "Голос країни" в 11 сезоні збирає найкращі таланти з усієї України, і 3 випуск став тому підтвердженням. Тренери не на жарт сперечались між собою за учасників, втім, все завершилось мирно, а щасливі вокалісти потрапили до зірок у команди.

Джерело: 24 канал

Хто з учасників "Голосу країни" 11 сезон зміг повернути тренерські крісла у 3 випуску шоу та завоював любов глядачів – читайте далі.

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Голос країни 11 сезон 3 випуск

Гордій Старух

32-річний хлопець зі Львова, скульптор та поводир народної музики прийшов на проєкт "Голос країни", щоб познайомити тренерів шоу зі справжньою лісною старовинною лірою, котру відновив власноруч.

Сім'я Гордія володіє майстернею діда, у якій вони й працюють. Підтримала хлопця на вокальному відборі 11 сезону "Голос країни" онлайн його дружина, діти та друзі.

Для відбору Гордій обрав народну рекрутську пісню "Дубе". Судді 11 сезону "Голос країни" із захватом слухали виступ хлопця та одразу зрозуміли, що він грає та співає одночасно. Надя Дорофеєва повернула своє крісло на останніх секундах виступу Гордія та радо привітала мультиінструменталіста скульптора у своїй команді.

Співачка зізналася, що була вражена виступом хлопця та не розуміла, чому більше ніхто з колег не повернувся до Гордія Старуха.

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Гордія Старуха

Саша Біляк

Фронтмен гурту "Mountain Breeze" 23-річний Сашко Біляк вже давно знаний співак для української аудиторії. Його наставником на одному із популярних співочих проєктів був Андрій Данилко, гурт навіть спробував свої сили на Нацвідборі до Євробачення, проте отримати перемогу їм не вдалося.

Сашко вирішив зупинитись на сольних виступах та будувати кар'єру співака.

Чотири тренери 11 сезону "Голосу країни" боролися за Сашка та він обрав для себе співака Монатіка, адже саме він найближчий по духу для хлопця.

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Сашка Біляка

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Тарас Осадца

34-річний ведучий та співак зі Львова вже втретє намагається підкорити серця тренерів "Голосу країни", але доля ніяк не дає йому шансу. На проєкту хлопця підтримує його дружина, а виконав для суддів Тарас спокійну та душевну пісню гурту "Океан Ельзи" – "Я їду додому".

Співак акомпанував собі на гітарі, але, на жаль, так і не зміг повернути жодне крісло тренера 11 сезону "Голос країни".

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Тараса Осадца

Міла Нітіч

Справжнє повернення легенди 1 сезону "Голос країни" – Міли Нітіч. Дівчина не приховувала сліз та розповіла всю правду про розрив співпраці з продюсером Володимиром Бебешком та важкий шлях у музиці під його керівництвом.

Треба робити те, що "хаває піпл"! Хочеш йди, але ім'я та пісні тобі не належать, – процитувала слова експродюсера Міла.

Міла Нітіч також зізналася, що їй було найбільше шкода втратити не пісні та ім'я, а "героя", який для неї існував понад 10 років – Володимира Бебешка.

Новий етап у творчості Міла Нітіч вирішила знову розпочати на проєкті "Голос країни", а на виконання обраної нею пісні обернулося чотири тренери шоу та обрала дівчина Тіну Кароль.

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Міли Нітіч

Олександр Тесленко

20-річний Олександр Тесленко вже брав участь у "Голосі країни" у команді Дана Балана, проте йому не вдалось потрапити до того тренера, заради якого він прийшов на проєкт. Олександр уродженець Дніпра, але зараз проживає у Києві.

Хлопець закоханий у Тіну Кароль та у 11 сезоні "Голосу країни" цілеспрямовано прийшов до неї, щоб підкорити її серце та потрапити до команди тренера. На останніх секундах свого виступу мрія Олександра збулась – Тіна Кароль натисла кнопку та автоматично обрала його до своєї команди.

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Тесленко

Сенсаційним для тренерів став дзвінок Дана Балана під час ефіру, він побажав всім успіху та передав привіт Тіні Кароль.

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Анна Шеррі

37-річна фронтвумен рок-гурту з Херсона прийшла на "Голос країни" з рок-н-рольним хітом Led Zeppelin, який ще ніколи не звучав на вокальному шоу.

Перед виступом рок-матуся зізналася, що їй важко бути матір'ю одиначкою та виховувати доньку. У житті Анни були часи, коли вона, щоб оплатити квартиру здала свою обручку до ломбарду. Олег Винник вирішив поборотись за 37-річну рок-матусю та натиснув свою червону кнопку й дівчина обрала його у тренери.

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Шеррі

Євгенія Фролова

22-річна солістка оркестру Державної служби з надзвичайних ситуацій прийшла на 11 сезон "Голосу країни", щоб повторити долю Тіни Кароль, адже співачка теж починала свій творчий шлях у військовому оркестрі.

Євгенія з дитинства йшла до своєї мрії та сьогодні прийшла на "Голос країни", щоб втілити її в життя.

На майже бездоганне виконання пісні Євгенії Фролової повернулися всі тренери проєкту, але дівчина продовжить боротьбу у шоу в команді Тіни Кароль.

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Фролової

Сергій Нейчев

21-річний хлопець із невеличкого села одеської області співає в Обласному центрі національної культури. Сергій почав співати коли пішов на заняття до свого дідуся, який був хлопцеві близьким другом та наставником.

Минулого сезону "Голосу країни" Сергій пройшов всі кастинги проєкту, але змушений був припинити свою участь через смертельну хворобу дідуся, щоб провести з ним більше часу.

Свій виступ на сліпих прослуховуваннях Сергій присвятив своєму другу та наставнику – дідусю. Надія Дорофеєва, Монатік і Олег Винник на останніх секундах натисли кнопки вибору та повернули свої крісла до Сергія. Хлопець обрав тренера – Олега Винника.

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Нейчева

Андріан Попович

25-річний музикант зі Львова зачарував тренерів 11 сезону "Голосу країни" своїм чоловічим вокалом із нотками хрипоти та, на жаль, не розвернув до себе жодного крісла.

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Андріана Поповича

Сауле Жумабєкова

24-річна дівчина із м. Алмати після "Голосу країни" у Казахстані вирішила спробувати свої сили в Україні. Сауле захоплена творчістю Тіни Кароль та для сліпих випробувань обрала пісню улюбленого тренера: "Я все ще люблю".

Сильний вокал та впевнене виконання пісні повернуло два крісла тренерів: Олега Винника та Тіни Кароль, але для продовження участі у проєкті 11 сезону "Голосу країни" Сауле обрала Тіну.

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Сауле Жумабєкова

Домініка Ющенко

20-річна внучка третього Президента України Віктора Ющенка вирішила випробувати долю на відомому вокальному проєкті. Дівчина 7 років пильно спостерігала за"Голосом країни" та наважилась прийти саме цього 11 сезону. Домініка – шанувальниця співачки та судді 11 сезону "Голосу країни" Тіни Кароль й не приховує, що дуже хотіла б потрапити саме до її команди.

Проте, на жаль, до дівчини не обернувся жоден із тренерів проєкту 11 сезону "Голосу країни".

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Домініки Ющенко

Марія Рак

Справжньою сенсацією для шанувальників шоу "Голос країни" стало повернення на сцену фіналістки 1 сезону проєкту "Ікс Фактор" – Марії Рак.

Дівчина зізналася, що після закінчення шоу була більш як впевнена, що ось-ось її кар'єра під вгору, але згодом дізналася про свою вагітність. Марія стала супермамою та занурилася у материнство з головою, втративши вірю у своє музичне майбутнє.

"Завжди є другий шанс здійснити свою мрію", – саме з цими словами 32-річна Марія Рак повернулася на сцену та розірвала павільйон 11 сезону "Голосу країни" своїм потужним голосом та запальною харизмою. До дівчини розвернулись всі тренерські крісла, а першою її впізнав колега "по цеху" – Монатік.

Перед тим, як обрати наставника Марія Рак запропонувала тренерам разом заспівати її конкурсну пісню на "Голосі країни", а після обрала команду Монатіка, з яким конкурувала у 1 сезону "Ікс Фактора".

Голос країни 11 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Марії Рак

Вже наступної неділі у 4 випуску 11 сезону "Голос країни" на шанувальників проєкту "Голос країни" чекає спеціальний випуск до Дня закоханих! Звучатимуть всі хіти про кохання, а окрім них на нас чекає дивовижна історія від Ольги Сумської та святковий розіграш від Надії Мейхер. Не пропустіть – буде гаряче!

Учасники, які пройшли "сліпі прослуховування"

Команда Тіни Кароль

Сауле Жумабєкова;

Євгенія Фролова;

Олександр Тесленко;

Міла Нітіч;

Команда Олега Винника

Сергій Нейчев;

Анна Шеррі;

Команда DOROFEEVA

Гордій Старух;

Команда Монатік