Грандіозне шоу "Голос країни" 11 сезон вже підкорило глядачів тиждень тому, проте 2 випуск зміг вразити не менше попереднього. У ньому на сцену вийшли колишній коханий Мішель Андраде, співачка, яку вже назвали "українською Адель" та багато інших. Не пропустіть!

Джерело: 24 канал

Які несподівані учасники "Голосу країни" 11 сезон прийшли на "сліпі прослуховування" – дивіться далі.

Голос країни 11 сезон 2 випуск

Богдан Муха

28-річний співак з міста Коростень, що на Житомирщині, прийшов на проєкт через свою любов до року. Ще з дитинства він з батьком слухав на пластинках і касетах хіти справжніх королів року: Бона Джові, Фредді Мерк'юрі та інших. Поки всі його однолітки слухали шкільні пісні, Богдан захоплювався світовими хітами. На сцені "Голосу..." він виконав пісню Мерк'юрі Show must go on і на старті 2 випуску розвернув усі 4 крісла тренерів. Богдан Муха вирішив обрати Олега Винника, з яким ще спільно виконав одну з пісень гурту Rammstein.

Галина Куришко

Уродженка міста Сарни (Рівненщина) стала особливою учасницею "сліпих прослуховувань". 33-річна жінка хоче продовжити справу своєї бабусі Ганни Петрівни, яка є справжньою берегинею поліського фольклору. Вона передаала Галині близько 200 різножанрових пісень. Пані Куришко переконана, що українська пісня – це скарб, який потрібно берегти і популяризувати.

Жінка виконала на сцені пісню гурту Go_A "Solovey", з якою гурт минулого року переміг на Національному відборі Євробачення. Вражаюче виконання композиції розвернуло всі 4 крісла суддів, проте Галина вирішила піти до Олега Винника.

Олександр Ткачук

57-річний киянин Олександр побував вже у 100 країнах світу, адже все своє життя працював на кораблях у круїзних подорожах як музикант. Проте він зізнається, що обожнює музику, але ніколи не виступав перед публікою як артист. Тому він наважився прийти на "Голос країни" 11 сезон, аби здійснити свою мрію. Він виконав пісню джазового виконавця Nat King Cole L-O-V-E, проте не розвернув жодне з крісел.

Нікіта Ломакін

Справжньою несподіванкою для другого випуску шоу стала поява Нікіти Ломакіна – ексбойфренда співачки Мішель Андраде. Пара зустрічалась 5 років, проте розійшлась з невідомих причин. Хлопець досі переживає через розставання з коханою, втім, свою біль вирішив перенести крізь творчість. 22-річний учасник вразив публіку і тренерів піснею My Heart Will Go On, розвернувши 2 крісли – Тіни Кароль і Наді Дорофєєвої. Нікіта обрав Тіну Кароль.

Олександра Ганапольська

Киянка Олександра вже у 19 років пробує себе в музиці, щоправда, поки що на вулицях рідного міста. Вона – вуличний музикант. Дівчина зізнається, що така робота інколи є важкою, оскільки погодні умови не завжди грають їй на руку. На сцені проєкту вона виконала французьку пісню Moi Lolita співачки Алізе Жакоте. До неї розвернувся кріслом Монатік, автоматично взявши її у свою команду.

Юлія Тимочко

37-річна артистка з Рівного вже давно є зіркою свого міста, адже вже близько 15 років співає на усіх можливих заходах та подіях. Жителі міста впізнають її та з нетерпінням чекають її виступів, а також бажають, аби вона стала голосом не лише Рівного, а й усієї України. У "Голосі країни" її вже назвали "українською Адель", а пісня Коліна Вірнкоумба Wonderful Life у її виконанні зачепила серця усіх присутніх у залі.

До неї розвернулись усі 4 тренерські крісла, втім Юлія обрала для подальшої співпраці Тіну Кароль. Що цікаво, перед прослуховуваннями жінці наснився сон, у якому вона стояла разом з Тіною, тому не випробовувала долю і обрала її.

Олександр Лім

Повторити успіх своїх земляків з Казахстану вирішив Олександр Лім. 29-річний хлопець давно захоплюється українським шоу "Голос країни" та вірить, що зможе добитись такого ж успіху, як Єрлан Байбазаров та Індіра Єдільбаєва. На сцені проєкту російськомовний Олександр несподівано виконав українську пісню Святослава Вакарчука з "Океану Ельзи" "Там де нас нема". На його виконання повернулась єдина Надія Дорофєєва, автоматично забравши його у свою команду.

Євгенія Семьохіна

Одеситка Євгенія зараз переживає непростий період – вона розійшлась "з коханням усього її життя". Відтак усі пісні та музика, які вона пише, йдуть з її серця. 22-річна дівчина проникливо заспівала на сцені пісню Монатіка "Сильно" і зачарувала трьох тренерів – Монатіка, Дорофєєву та Винника. Євгенія натомість обрала Монатіка, після чого заспівала разом з ним цю ж пісню.

В'ячеслав Пітак

Співак з Одеси зізнався, що саме карантин у 2020 році посприяв його творчому успіху. 28-річний виконавець став одним з переможців конкурсу Майка Шиноди – соліста гурту Linkin Park. Хлопець створив найкращий приспів для пісні знаменитого виконавця та "записався" разом з ним. Такий успіх надихнув його на участь у шоу. На "Голосі..." він виконав пісню рок-гурту Linkin Park "Numb". Проте, ніхто до нього не повернувся із тренерів.

Ілля Рєзніков

Соліст гурту Letay вирішив спробувати свої сили сольно та прийшов на проєкт зі своїм багажем знань. Чоловік заспівав пісню української співачки Гайтани "Два вікна", зачарувавши своїм особливим стилем виконання. Ілля повернув крісла Дорофєєвої та Винника, проте співак обрав Надю Дорофєєву.

Діана Стібакова

33-річна жінка з Дніпра зізналась, що присвячує свій виступ на "сліпих прослуховуваннях" матері, яка її виховувала, проте не народжувала. Про це Діана дізналась лише три роки тому, втім, вона більше всього на світі вдячна матері за те, що вона зробила. Учасниця Стібакова виконала на сцені пісню співака Alekseev "Пьяное солнце", але не розвернула, на жаль, жодного крісла.

Анастасія Буханцова

16-річна дівчина з Харкова з трьох років страждає на хворобу алопеція – патологічне випадання волосся. У школі вона чимало настраждалась через насмішки дітей, тому втекла "у музику". Саме там вона відчувала себе найкомфортніше і не намагалась втекти від себе та своєї хвороби. Зараз вона щаслива та любить себе і нічого би не хотіла змінити.

На сцені "Голосу..." вона хотіла довести, що краса кожної людини – в її унікальності. Вона заспівала пісню гурту "Один в каное" "У мене немає дому" та розвернула усі чотири тренерські крісла. Анастасія обрала Монатіка та його команду "Любові і ритму".

Учасники, які пройшли "сліпі прослуховування"

Команда Тіни Кароль

Нікіта Ломакін

Юлія Тимочко

Команда Олега Винника

Богдан Муха

Галина Куришко

Команда DOROFEEVA

Олександр Лім

Ілля Рєзніков

Команда Монатіка