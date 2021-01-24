Довгоочікувана прем'єра 11 сезону "Голосу країни" відбулась у неділю, 24 січня. Вже з анонсу організатори шоу натякали, що на глядачів чекає ще більше неповторних голосів, які здатні заворожити публіку. Які ж конкурсанти прийшли на сліпі прослуховування у 1 випуску – дивіться у матеріалі.

Популярне розважальне шоу "Голос країни" повернулось з 11 сезоном. Крісла тренерів цього разу зайняли Тіна Кароль, Монатік, Надія Дорофєєва і Олег Винник. Ще перед прем'єрою 1 випуску знаменитості зізнались, що саме 11 сезон "Голосу країни" зможе здивувати глядачів, адже на сцену вийдуть люди з неймовірним вокалом та автори пісень, чиї треки вразять навіть досвідчених артистів.

До теми Голос країни: Перезавантаження – відомі імена всіх тренерів музичного шоу

У свої команди зіркові тренери зможуть запросити по 16 учасників. Хто ж зумів пройти так звані "сліпі прослуховування" у 1 випуску шоу – дізнавайтесь у матеріалі.

Відкриття 1 випуску "Голосу країни 11"

Ефір розпочався з виступу Тіни Кароль, Монатіка, Надії Дорофєєвої та Олега Винника. Артисти виконали пісню Blinding Lights, викликавши овації у глядачів, які попередньо пройшли тестування на коронавірус.

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ зіркових тренерів

Ірина Ебралідзе

Відкривати "сліпі прослуховування" взялась одеситка Ірина Ебралідзе. Дівчина зізналась, що участь у "Голосі країни 11" була не тільки її мрією, але й мами, яка померла. Тому вокалістка зробить все, щоб пройти відбір та присвятити свою участь у шоу неньці.

Для виступу Ірина обрала пісню Біллі Айліш No Time To Die, розкривши свій неймовірний голос. Одеситка зуміла розвернути крісла всіх зіркових тренерів. Після роздумів вона обрала команду Надії Дорофєєвої.

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Ебралідзе

Артем Паучек

А блогер з Чернівців Артем Паучек зізнався, що прийшов на "Голос країни", аби познайомитись зі своїм кумиром Монатіком. Хлопець вже привернув увагу артиста, опублікувавши кавер на пісню співака.

У 1 випуску проєкту Артем Паучек вирішив дивувати тренерів незвичним аранжування знаменитої української пісні "Гуцулка Ксеня". Запальні ритми і спів розвернули всі 4 крісла. Для Монатіка учасник "Голосу" підготував особливий сюрприз – шапку, та долучився до його команди.

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Артема Паучека

Цікаво Після бронзи на "Танцях з зірками": Надія Мейхер виступила на "Голосі країни-11"

Олексій Мартиненко

Прийшов на шоу і учасник 1 сезону "Голосу країни" Олексій Мартиненко. За цей час вокаліст став батьком двох дітей і створив гурт On I Ona. Однак свою вокальну кар'єру вокаліст вирішив перезавантажити, тому й повернувся на розважальний проєкт.

На шоу Олексій Мартиненко виконав ліричну пісню "Вода", яка, на жаль, не розвернула крісла зіркових тренерів. Виявилось, що артист є другом Тіни Кароль та приховував від неї, що хоче стати учасником "Голосу".

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Олексія Мартиненка

Андрій Кудинов

Підкорювати сцену вийшов і рокер Андрій Кудинов. Перед виступом він зізнався, що ще зі студентських років любив музику та поєднував це хобі з навчанням на програміста. Тепер же Андрій Кудинов захотів показати свою творчість всій країні.

Тільки Монатік не розвернувся на голос рокера. Андрій Кудинов став першим учасником команди Олега Винника.

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Кудинова

Юлія Кирик

Ще з дитинства Юлія Кирик мріяла вийти на сцену "Голосу країни", переглядаючи попередні сезони з бабусею. 16-річна дівчина – єдина з сім'ї, яка має творчі плани на майбутнє. Шлях до великої сцени Юлія Кирик вирішила розпочати з вокального шоу, тому щороку намагалась потрапити на проєкт.

Вокалістка обрала нову пісню Монатіка та The Hardkiss "Кобра". Однак розвернути крісла Юлія не зуміла. Зате дівчина отримала поради від зіркових тренерів, які зможуть допомогти їй підкорити сцену наступного разу.

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Кирик

Дивіться також Дан Балан презентував кліп з фіналісткою "Голосу країни" на пісню "Дышат о любви": відео і текст

Володимир Хоменко

Про кар'єру вокаліста мріяв і Володимир Хоменко. Та на іспитах він втратив голос, а разом з ним і мрію стати співаком. Саме тому Володимир Хоменко обрав професію психолога, аби лікувати студентів коледжу від розчарувань та навчати їх долати всі труднощі.

Дивовижний вокал Володимира Хоменка вразив 3 суддів, які вступили у боротьбу за цього вокаліста. Тільки Олег Винник вирішив не натискати кнопку. І хоч у шкільні роки Володимир Хоменко виступав на сцені з Тіною Кароль, він обрав команду Монатіка.

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Володимира Хоменка

Марина Бєліцька

А от Марина Бєліцька роками готувалась до виходу на сцену "Голосу країни 11", беручи уроки у вчителів з вокалу та виступаючи в Україні і за кордоном. Тому вона впевнено вийшла на сцену, мріючи, щоб за неї поборолись всі зіркові тренери. Марина Бєліцька не розвернула крісла артистів, однак запросила їх до спільного виступу.

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Марини Бєліцької

Юлія Вітранюк

Співачка Юлія Вітранюк хоче популяризувати українську пісню, показати, що фольклор треба берегти і поважати. Та й звучати старі композиції можуть сучасно, що своєю творчістю доводить вокалістка. Спільно з колективом Юлія Вітранюк їздить в експедиції та записує українські народні пісні.

Вокалістка отримала підтримку гурту Go_A та зуміла підкорити всіх зіркових тренерів. Не натиснула кнопку тільки Надія Дорофєєва. Юлія Вітранюк долучилась до команди Тіни Кароль.

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Вітранюк

Альона Левашева

Завжди Альона Левашева слухала коментарі, мовляв, голос у неї для сцени, а зовнішність – ні. Віра в себе не похитнулась: дівчина не розуміла надумані стандарти та продовжувала займатись музикою із псевдонімом Garna.

На "сліпих прослуховуваннях" Альона обрала складну пісню Earth Song, викликавши овації у залі з перших нот. Всі зіркові тренери були вражені від почутого та на останніх секундах виступу розвернули свої крісла. Альона Левашева пройшла кастинг і стала учасницею команди Надії Дорофєєвої.

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Альони Левашевої

Олександр Барлебен

Прийшов на "Голос країни 11" і Олександр Барлебен – колишній працівник СБУ, який мріє про велику сцену. За словами учасника шоу, любов до музики він успадкував від дідуся, з яким змалку полюбляв співати. Після того, як Олександр побував на лінії розмежування на Донбасі, зрозумів, що життя занадто коротке, щоб відкладати мрію на потім, тому він наважився стати учасником шоу.

У 1 випуску "Голосу країни 11" Олександр Барлебен заспівав ліричну пісню Леді Гаги I'll Never Love Again. Вокаліст зворушив усіх тренерів, але не розвернув суддівські крісла.

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Барлебена

Саша Таб

Закривати 1 випуск "Голосу країни" взявся вокаліст Саша Таб – ексучасник гурту "Сальто назад". В час карантину вокаліст підпрацьовував перевезенням і доставками товарів. Однак про музику він вирішив не забувати, тому за перезавантаженням артист прийшов на 11 сезон "Голосу країни".

З перших секунд пісні Саша Таб розвернув крісло Монатіка та змусив затанцювати всіх зіркових тренерів. Артист вирішив обрати команду Монатіка, відмовившись від запрошення Надії Дорофєєвої.

"Голос країни" 11 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Саші Таба

Учасники, які пройшли "сліпі прослуховування"

Команда Тіни Кароль

Юлія Вітранюк

Команда Олега Винника

Андрій Кудинов

Команда DOROFEEVA

Ірина Ебралідзе

Альона Левашева

Команда Монатіка