Дан Балан презентував кліп з фіналісткою "Голосу країни" на пісню "Дышат о любви": відео і текст
Улюбленець жінок, молдавський співак Дан Балан презентував новий кліп. Відеороботу він зняв разом із фіналісткою "Голосу країни" Індірою Єдільбаєвою, яка була у його команді. Романтичний дует заспівав спільну пісню "Дышат о любви".
Дан Балан потішив шанувальників новим роликом. За той час, поки артист був тренером на головному вокальному шоу "Голос країни", він встиг стати улюбленцем мільйонів українців. На офіційному ютуб-каналі музикант опублікував кліп на дуетну пісню зі своєю підопічною.
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Дан Балан та Індіра Єдільбаєва презентували романтичну відеороботу. У містичному ролику співаки не лише зачарували проникливим виконанням, але й вразили щирістю почуттів.
За сюжетом, закохана пара перебуває у космосі. Балан приголомшує своїми рухами, проявом ніжності та заворожує поглядом. Індіра підкорила глядачів неймовірно красивою зовнішністю та приголомшливим голосом, від якого виникають мурашки по шкірі.
Dan Balan & INDI – "Дышат о любви": дивіться відео онлайн
Dan Balan & INDI – "Дышат о любви": текст пісні
This Love we want
This Love we need
This Love we share
This Love this love this love we breathe
Все те же догадки
Со временем лечатся
И снова любимые,
Победа так мерится.
Я чувствую порох
Окутанный нежностью,
А мы так хотели
Любить по отдельности.
Эти многоточия
Зажигают ночь,
Дышат о любви
…аааа
Живем в зазеркалье –
Нас вроде бы множество,
А если в деталях –
Едим одиночество.
Любые попытки,
Глоток современности,
Ведут к безразличию
Мы в космосе делимся.
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