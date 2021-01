Улюбленець жінок, молдавський співак Дан Балан презентував новий кліп. Відеороботу він зняв разом із фіналісткою "Голосу країни" Індірою Єдільбаєвою, яка була у його команді. Романтичний дует заспівав спільну пісню "Дышат о любви".

Дан Балан потішив шанувальників новим роликом. За той час, поки артист був тренером на головному вокальному шоу "Голос країни", він встиг стати улюбленцем мільйонів українців. На офіційному ютуб-каналі музикант опублікував кліп на дуетну пісню зі своєю підопічною.

Дан Балан та Індіра Єдільбаєва презентували романтичну відеороботу. У містичному ролику співаки не лише зачарували проникливим виконанням, але й вразили щирістю почуттів.

За сюжетом, закохана пара перебуває у космосі. Балан приголомшує своїми рухами, проявом ніжності та заворожує поглядом. Індіра підкорила глядачів неймовірно красивою зовнішністю та приголомшливим голосом, від якого виникають мурашки по шкірі.

Dan Balan & INDI – "Дышат о любви": дивіться відео онлайн

Dan Balan & INDI – "Дышат о любви": текст пісні

This Love we want

This Love we need

This Love we share

This Love this love this love we breathe

Все те же догадки

Со временем лечатся

И снова любимые,

Победа так мерится.

Я чувствую порох

Окутанный нежностью,

А мы так хотели

Любить по отдельности.

Эти многоточия

Зажигают ночь,

Дышат о любви

…аааа

Живем в зазеркалье –

Нас вроде бы множество,

А если в деталях –

Едим одиночество.

Любые попытки,

Глоток современности,

Ведут к безразличию

Мы в космосе делимся.