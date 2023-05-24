О кастинг на "Голосе страны-13" объявили еще в начале марта. В анонсе говорилось, что новый сезон объединит музыкой талантливых украинцев, разбросанных по всему миру. Теперь стало понятно почему – его будут снимать в Польше.

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13 сезон "Голоса страны" снимут в Польше

Об этом сообщил ведущий "Голоса страны" Юрий Горбунов. Он заявил, что украинцев из всех уголков мира объединят на съемочной площадке в Польше.

Очень приятно констатировать факт, что "Голос страны-13" расширяет свои горизонты и снимает любые границы. Польша – это главный друг Украины, который подставил свое плечо в трудную минуту, так что в творчестве мы объединимся. "Голос страны" раздастся всей Европой, ведь Украина и Польша объединяются для создания нового сезона музыкального проекта,

– выразился Юрий Горбунов.

Кстати, поскольку кастинг в 13 сезон еще продолжается, то ведущая Катя Осадчая посоветовала вокалистам не волноваться и правильно выбрать репертуар: "Важно, чтобы песня была интересна вокально, ведь от этого зависит первое впечатление, которое вы сложите на кастинг-менеджера. Если у вас получается записать в одном видео "попурри" – это нужно сделать".

Катя Осадчая с победительницей "Голоса страны-12" / Фото пресс-служба канала "1+1"