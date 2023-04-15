В інтерв'ю 24 каналу Володимир Завадюк ділився, що війна застала його у квартирі в урядовому кварталі. Однак тепер продюсер орендує інше житло разом з коханим чоловіком. Усе тому, що російське вторгнення змінило його життя, він усвідомив, що жити потрібно тут і зараз.

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Володимир Завадюк здійснив камінг-аут

Я переїхав зі своєї улюбленої квартири, яка відтепер за блок-постами в урядовому кварталі, на більшу разом з бойфрендом. Я почав щиро говорити про це тут. Мені не легко було зважитись, але я це зробив. Бо це про сміливість бути собою,

– написав Володимир Завадюк.

Він також поділився, що під час війни почав посилено займатися англійською, тренуватися в залі, повернувся на плавання, завів песика Шордіча, думає про відкриття кав'ярні й перестав боятися показувати себе справжнього в інстаграмі.

"Нам всім треба робити зараз те, про що ми мріяли роками. І більше нічого не відкладати на потім", – додав продюсер.

Володимир Завадюк здійснив камінг-аут / Фото з інстаграму продюсера

Усе це Завадюк розповів для того, аби заохотити українців йти на кастинг "дуже сміливого сезону" шоу "Голос країни".

Знаю, що для когось це теж мрія. І нехай вона здійсниться цього року. Бо цей сезон увійде в історію. Ви поки навіть не уявляєте, що ми приготували,

– написав Володимир Завадюк.

У коментарях його підтримали зіркові друзі, серед яких дружина Монатіка Ірина, Руслан Багінський, Сабіна Мусіна, дружина Анатолія Анатоліча Юла та інші: