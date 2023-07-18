Лідерка головних музичних чартів: розсекретили ім'я четвертого тренера нового "Голосу країни"
Джерело:"Голос країни"
Сьогодні, 18 липня, стало відоме ім'я четвертого тренера "Голосу країни 13". Ним стане українська виконавиця та авторка пісень Надя Дорофєєва.
Команда "Голосу країни" представила її як лідерку головних музичних чартів та інфлюенсерку, яка підтримує та популяризує українську музику, культуру, мову і моду. Вони наголосили, що співачка є обличчям нової ери української попмузики.
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Четвертий суддя "Голосу" – Надя Дорофєєва
Співачка у цікавий спосіб підтвердила свою участь в шоу. Вона відкрила велику червону коробку, в якій було запрошення для співачки стати тренеркою "Голосу".
Так! Я згодна стати тренером нового сезону "Голосу країни". Я шукаю талановитих, щирих і сміливих у свою команду,
– сказала артистка, відкривши бокс.
Зазначимо, у 2016 році Надя Дорофєєва та Позитив стали тренерами вокального талант-шоу "Голос. Діти". Окрім цього, співачка також була тренеркою одинадцятого сезону "Голосу країни". Тоді переміг Сергій Лазановський, який був у команді артистки.
Тренери нового сезону "Голос країни"
- Першою серед нових тренерів вокального шоу організатори оголосили рок-діву та зірку Євробачення-2023 Юлію Саніну. У 13-му сезоні проєкту вона буде шукати самобутніх, креативних виконавців, які пишуть та виконують власні пісні.
- Згодом повідомили, що в червоне крісло сяде Артем Пивоваров, який за останній рік став зіркою номер 1 в Україні. Артист поділився, що шукатиме у свою команду неординарних та шалених сміливців-музикантів.
- Третім суддею "Голосу країни" стане продюсер і музикант Іван Клименко. Він зазначив, що буде шукати українську самобутність у музикантах – мелодіях, образах і текстах.