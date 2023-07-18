Лідерка головних музичних чартів: розсекретили ім'я четвертого тренера нового "Голосу країни"

Сьогодні, 18 липня, стало відоме ім'я четвертого тренера "Голосу країни 13". Ним стане українська виконавиця та авторка пісень Надя Дорофєєва.

Команда "Голосу країни" представила її як лідерку головних музичних чартів та інфлюенсерку, яка підтримує та популяризує українську музику, культуру, мову і моду. Вони наголосили, що співачка є обличчям нової ери української попмузики.

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Четвертий суддя "Голосу" – Надя Дорофєєва

Співачка у цікавий спосіб підтвердила свою участь в шоу. Вона відкрила велику червону коробку, в якій було запрошення для співачки стати тренеркою "Голосу".

Так! Я згодна стати тренером нового сезону "Голосу країни". Я шукаю талановитих, щирих і сміливих у свою команду,

– сказала артистка, відкривши бокс.

Зазначимо, у 2016 році Надя Дорофєєва та Позитив стали тренерами вокального талант-шоу "Голос. Діти". Окрім цього, співачка також була тренеркою одинадцятого сезону "Голосу країни". Тоді переміг Сергій Лазановський, який був у команді артистки.

Тренери нового сезону "Голос країни"