Команда "Голосу країни" представила її як лідерку головних музичних чартів та інфлюенсерку, яка підтримує та популяризує українську музику, культуру, мову і моду. Вони наголосили, що співачка є обличчям нової ери української попмузики.
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Четвертий суддя "Голосу" – Надя Дорофєєва
Співачка у цікавий спосіб підтвердила свою участь в шоу. Вона відкрила велику червону коробку, в якій було запрошення для співачки стати тренеркою "Голосу".
Так! Я згодна стати тренером нового сезону "Голосу країни". Я шукаю талановитих, щирих і сміливих у свою команду,
– сказала артистка, відкривши бокс.
Зазначимо, у 2016 році Надя Дорофєєва та Позитив стали тренерами вокального талант-шоу "Голос. Діти". Окрім цього, співачка також була тренеркою одинадцятого сезону "Голосу країни". Тоді переміг Сергій Лазановський, який був у команді артистки.
Тренери нового сезону "Голос країни"
- Першою серед нових тренерів вокального шоу організатори оголосили рок-діву та зірку Євробачення-2023 Юлію Саніну. У 13-му сезоні проєкту вона буде шукати самобутніх, креативних виконавців, які пишуть та виконують власні пісні.
- Згодом повідомили, що в червоне крісло сяде Артем Пивоваров, який за останній рік став зіркою номер 1 в Україні. Артист поділився, що шукатиме у свою команду неординарних та шалених сміливців-музикантів.
- Третім суддею "Голосу країни" стане продюсер і музикант Іван Клименко. Він зазначив, що буде шукати українську самобутність у музикантах – мелодіях, образах і текстах.