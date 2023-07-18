Команда "Голосу країни" представила її як лідерку головних музичних чартів та інфлюенсерку, яка підтримує та популяризує українську музику, культуру, мову і моду. Вони наголосили, що співачка є обличчям нової ери української попмузики.

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Четвертий суддя "Голосу" – Надя Дорофєєва

Співачка у цікавий спосіб підтвердила свою участь в шоу. Вона відкрила велику червону коробку, в якій було запрошення для співачки стати тренеркою "Голосу".

Так! Я згодна стати тренером нового сезону "Голосу країни". Я шукаю талановитих, щирих і сміливих у свою команду,

– сказала артистка, відкривши бокс.

Зазначимо, у 2016 році Надя Дорофєєва та Позитив стали тренерами вокального талант-шоу "Голос. Діти". Окрім цього, співачка також була тренеркою одинадцятого сезону "Голосу країни". Тоді переміг Сергій Лазановський, який був у команді артистки.

Тренери нового сезону "Голос країни"