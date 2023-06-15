Організатори нового сезону вокального шоу "Голос країни" одним за одним називають імена нових зіркових тренерів. Третім стане учасник гурту Kalush Orchestra – КилимМен.
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Новий тренер "Голосу" – зірка в образі КилимМена
Представники шоу називають КилимМена "українським музичним супергероєм". Його образ зберігає інтригу – адже всередині костюма може бути будь-то. Серед основних варіантів – учасник гурту Kalush Orchestra або зірка української музики, ім'я якої ще не називали.
Хто саме знаходиться в образі КилимМена – інтрига. Але відомо, що за часи існування гурту Kalush Orchestra у цьому образі було декілька різних артистів, від вокалістів і до брейкдансерів. Ім'я нового тренера стане відомо незабаром,
– зацікавили глядачів організатори.
У коментарях вже посипалися припущення, хто ховається під маскою – від Віктора Павліка до MELOVIN, від Тіни Кароль до Alyona Alyona.
Хто стане третім суддею "Голосу" / Фото з інстаграму шоу
Судді "Голосу країни"
- Наразі організатори 13 сезону проєкту повідомили імена двох суддів. Першою серед нових тренерів вокального шоу оголосили рок-діву та зірку Євробачення-2023 Юлію Саніну.
- Друге червоне крісло посяде Артем Пивоваров – його назвали зіркою номер 1 в Україні. Артист повідомив, що шукатиме у свою команду неординарних, енергійних та шалених сміливців-музикантів.
Шанувальники тим часом очікують побачити повернення Тіни Кароль та закликають не запрошувати Монатіка й Потапа.