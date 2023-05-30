Артем Пивоваров подтвердил участие в проекте "Голос країни" нового 13-го сезона. Он впервые сядет в тренерское и судейское кресло музыкального проекта. Его представили как self-made артиста, который за последний год стал звездой номер 1 в Украине.

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Артем Пивоваров – тренер "Голоса страны"

В "Завтраке с 1+1" исполнитель наконец утвердительно ответил на свое участие в вокальном шоу. Он признался, что тренерское кресло было для него большой мечтой. Теперь артист сможет реализовать и показать себя в роли продюсера. Артем рассказал, каких музыкантов будет брать в свою команду.

Я буду искать неординарных, энергичных, дерзких и безумных смельчаков, которые будут упорно работать для развития нашей музыкальной индустрии и культурного фронта. Это будет действительно удивительно, ведь у меня большой опыт сотрудничества не только с мастодонтами нашей музыкальной индустрии, но и с молодыми исполнителями.

Артем Пивоваров уже приглашает талантливых музыкантов к себе в команду: "Я ищу настоящих музыкантов и если ты пишешь песни, хочешь быть на сцене - я жду тебя. Ты знаешь, что от меня ждать".

В сети показали первые кадры, как Артем Пивоваров пробовал себя в роли судьи и тренера

Голос страны 13 сезон: первые детали