Після більш як піврічної перерви в ефір повертається одне з найрейтинговіших шоу на українському телебаченні – "Голос країни". Як зазначають продюсери, 12 сезон вокального шоу не лише підтримуватиме моральний дух нації, а й буде допомагати ЗСУ.

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Де й коли дивитися 12 сезон "Голосу країни"

Прем'єра музичного проєкту відбудеться 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

За ініціативи народного тренера "Голосу країни" та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українській армії, адже у продовженні сезону буде і потужна благодійна складова,

– пообіцяли в "Голосі країни".

Цікаво, що слоган 12 сезону "Голосу країни" дещо змінили. Замість "так звучить твоя країна" тепер потужний меседж: "Так звучить найспівочіша нація світу". Крім того, творці проєкту запевнили, що в нових випусках буде місце як українській класиці, так і сучасним пісням, які написані під час повномасштабної війни.

До слова, у серпні 24 канал спілкувався з креативним продюсером "Голосу країни" Володимиром Завадюком. В інтерв'ю нам він зізнався, що його команда проходила глобальні дослідження щодо ринку, щодо доцільності проєктів і міркувала над тим, коли доречніше повернути їх на екрани.

"Ми думаємо про це, тому що наші великі шоу завжди були трендсеттерами на ринку. І ми будемо лишатися ними й далі. Ми бачимо великий запит від користувачів у соцмережах щодо цього", – ділився з нами Володимир Завадюк.

Нагадаємо, 12 сезон "Голосу країни" перервався на 5 випуску сліпих прослуховувань. Від попередніх він відрізняється тим, що у проєкті з'явилось п'яте тренерське крісло, яке зайняла команда "Другого шансу" – народний тренер Андрій Мацола та Олександра Заріцька з гурту KAZKA.