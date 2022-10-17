У неділю, 16 жовтня, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграли свій перший матч з початку російського вторгнення. Символічно, що перед їхнім поєдинком гімн заспівала захисниця "Азовсталі" Катерина "Пташка" Поліщук.

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"Пташка" заспівала гімн України перед матчем Шахтар – Динамо

21-річна Катерина Поліщук ще проходить лікування в Києві, але погодилася поїхати до Львова, щоб вперше після російського полону заспівати на публіці. Медикиня з "Азовсталі" зізналася, що горда виконувати гімн перед матчем Шахтар – Динамо, але нагадала, що головна її мета – не велика сцена, а повернення всіх полонених.

Велика честь для мене, перша моя пісня після пекла на вільній землі! Для всіх, хто під жовто-блакитним стягом бореться щодня за нашу свободу та незалежність, мир та безпеку. "Азовсталь" співає попри все, незламно і безупинно, вона гримить, і вона вистоїть, як вистояла там. Ми повернемось додому всі,

– натхненно прокоментувала "Пташка" у своєму інстаграмі.

Як на виступ "Пташки" відреагувала мережа

У коментарях Катерину Поліщук засипали компліментами не тільки за проникливий вокал, а й за непохитний дух, який підкорив усю країну. Один з користувачів відзначив, що вона і є воля, а інший зауважив, що її виступ на "Арені Львів" був честю для футболістів "Шахтаря" та "Динамо":

"Яке красиве виконання гімну. Дякую вам";

"Це було неперевершено, у саме серце";

"Молодчинка, дуже гарно заспівала, з душею та великою любов'ю до нашого народу";

"Пташко, як ми чекали почути твій спів на волі";

"Найкрасивіше виконання гімну";

"Неймовірно і до сліз. Наша Пташка. Дякуємо вам";

"Тебе підтримує вся Україна! Ти символ незламності";

"Велика честь – це ти поряд, а футбол – то просто м'яч";

"Дякую вам за все! Ви прекрасна у всіх значеннях цього слова";

"Ти є воля".

"Пташка" заспівала гімн перед матчем Шахтар – Динамо / Фото "Шахтаря"

"Пташка" заспівала гімн перед матчем Шахтар – Динамо / Фото "Шахтаря"

"Пташка" заспівала гімн перед матчем Шахтар – Динамо / Фото "Шахтаря"