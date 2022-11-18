Вперше за 12 років вокального шоу відбудеться лише один прямий ефір. Все це через війну, яку розв'язала Росія. Одразу 12 вокалістів боротимуться за перемогу. А запрошені гості підтримуватимуть їх.

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Катерина Поліщук виступить на "Голосі країни"

Після звільнення з полону "Пташка" закликає не забувати про її побратимів, які досі перебувають в руках ворога. Катерина Поліщук, яку всі знають як "Пташку", стала голосом "Азовсталі". Її пісні підтримували бойовий дух всієї країни. Коли дівчину повернули додому, продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк запросив її виступити на шоу.

Катерина погодилася вийти за сцену суперфіналу "Голосу країни". Вона заспіває пісню "Спи, маленький козачок" з закликом до визволення військовополонених.

Ніщо нас не зламає. Так. Я співатиму. Про хлопців та дівчат. І для них. "Азовсталь" співає. "Азовсталь" тримається. І вся буде вдома,

– сказала захисниця.

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