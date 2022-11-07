Ескчоловік Дорофєєвої несподівано з'явився на "Голосі країни-12" та подарував квіти іншій

В ефірі показали перші "нокаути" на "Голосі країни-12". Несподівано на них завітав ексчоловік Наді Дорофєєвої. Він вручив квіти одній з учасниць команди колишньої дружини.

Вже відомі учасники команди Наді Дорофєєвої, які пройшли у прямі ефіри. Однак серед них немає Наталії Миколаєнко, яка отримала квіти від колишнього чоловіка зіркової тренерки – Володимира Дантеса.

Не пропустіть Голос країни 12 сезон 10 випуск: перші нокаути та неочікувана поява ексчоловіка Дорофєєвої

На "Голосі країни" Дантес подарував квіти не Дорофєєвій

На етапі "нокаутів" Наталія виконала пісню Дантеса – Sasha. Артистка заспівала її у власному аранжуванні, чим підкорила глядачів та автора треку. Після виступу Наталії Володимир несподівано вийшов на сцену та вручив їй букет квітів.

Надя попросила Дантеса заспівати з підопічною і він з задоволенням погодився. Такий дует неабияк потішив публіку. Зіркова тренерка дозволила вокалістці посісти 3 стілець, однак згодом її місце зайняла Оксана Позивай, тому дівчина покинула шоу.

Голос країни 12 сезон 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Наталії Миколаєнко

Зауважимо, "нокаути" були зняті до 24 лютого, коли про розлучення Дорофєєвої та Дантеса ще не було відомо. Артисти оголосили про розрив 18 березня, але пізніше зізналися, що розлучилися ще до війни.