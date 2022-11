Учасники 12 сезону "Голосу країни" вже за крок до великого суперфіналу, передає 24 канал. "Нокаути" – останній етап проєкту, який встигли зняти до повномасштабного вторгнення. У першому епізоді "нокаутів" радником Наді Дорофєєвої став відомий співак Артем Пивоваров, а до Святослава Вакарчука приєдналася Христина Соловій, яка також починала свій шлях на "Голосі країни".

Правила "нокаутів"

Згідно з правилами проєкту, до суперфіналу можуть пройти лише 3 учасники від кожної команди. Після виступу тренер каже учаснику, на який стілець сідати, або ж прощається з вокалістом на завжди. На стільцях можна переміщати учасників лише за годинниковою стрілкою. Тобто тренер не може пересадити учасника з третього стільця на перший. Якщо вокалісту не вистачило місця на стільцях, він покидає проєкт.

Важливо! Повернення "Голосу країни" на екрани має ще й благодійну місію. Під час перегляду нових випусків глядачі зможуть допомогти українським військовим, а саме – долучитись до благодійного збору на аерозасоби для розвідки. Можна зробити благодійний внесок на платформі онлайн або відправити SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

"Нокаути" у команді Наді Дорофєєвої

Олександр Олещук

У 12 сезоні "нокаути" розпочав Олександр Олещук з Львівщини. Пісня, яку він виконував у цьоме етапі "Голосу країни", – про кохання. Згодом хлопець закохався, тому цей виступ присвятив коханій дівчині Яні. Він виконав трек Мотор'ролли – "8-й колір", яким запалив зал і викликав шалені оплески. Виступ Олександра дуже сподобався раднику Дорофєєвої – Артему Пивоварову. Артистка дозволила вокалісту зайняти 1 стілець, однак після виступу Інесси Грицаєнко він покинув шоу.

Оксана Позивай

Вокалістка з Києва другою боролася за місце у прямих ефірах. Під час війни Оксана разом з командою Монатіка перебуває у благодійних турах за кордоном. Виступ на "Голосі країни" – пісню Talking to the moon дівчина присвятила всім тим, хто зараз переживає втрату. Дорофєєва віддала Оксані 2 стілець, але згодом її витіснила Лія Меладзе, тому дівчина попрощалася з проєктом.

Наталія Миколаєнко

Авторка пісень з Білої Церкви за день до виступу сильно захворіла, майже не могла говорити. Але зараз ці проблеми здаються дріб'язковими. Наталія, як і багато інших учасників "Голосу країни", співає на благодійних виступах, допомагає армії. На "нокаутах" дівчина виконала пісню Володимира Дантеса Sasha у власному аранжуванні. Після виступу на сцену неочікувано вийшов екскоханий Дорофєєвої та автор треку – Дантес. Він запалив зал, заспівавши разом з Наталією. Зіркова тренерка дозволила вокалістці посісти 3 стілець, однак згодом її місце зайняла Оксана Позивай, тому дівчина покинула шоу.

Олександр Свіріденко

Вокаліст військового оркестру вперше вийшов на сцену сам. За час війни Олександр разом з оркестром брав участь у бойових діях, а також відіграв понад 50 концертів для поранених у шпиталях, переселенців та військових. Адже моральна підтримка дуже потрібна. На "нокаутах" він зачарував ніжним виконанням пісні Христини Соловій – "Шкідлива звичка". Вокаліст підкорив серця глядачів і зіркової тренерки, тому посів 1 стілець і не покидав його до кінця "нокаутів". А це означає, що Олександр заспіває у прямих ефірах.

Гліб Пархоменко

Рокер з Херсону від першого виступу на "Голосі країни" розтоплює серця жінок. Зараз артист збирає кошти на ЗСУ, виступаючи на вулицях Києва. Виступ на "нокаутах" Гліб присвятив всім рідним, друзям та іншим українцям, які тимчасово перебувають в окупації. Вокаліст вірить, що зовсім скоро всі зустрінуться в українському Херсоні. Незважаючи на запальний виступ з хітом Stop, Гліб мав покинути шоу одразу, не сідаючи в крісло. Однак отримав можливість продовжити участь в шоу завдяки команді "Другого шансу".

Лія Меладзе

Донька Костянтина Меладзе зараз перебуває в США, де продовжує навчання. Однак мріє про повернення додому. На "нокаутах" Лія виконала пісню "Океану Ельзи" – "На небі". Чуттєве виконання підкорило не лише Надю Дорофєєву, а й Святослава Вакарчука. Тренерка запропонувала Лії сісти на 2 стілець. Після виступу Яни Мілевської дівчина мала покинути проєкт, але тренери команди "Другого шансу" врятували її.

Інесса Грицаєнко

Ця вокалістка разом із сестрою вкрали серце українських чоловіків. Зараз дівчата організовують благодійні концерти, на яких збирають кошти на підтримку ЗСУ. На "нокаутах" Інесса приголомшила піснею Montero. Вокалістка посунула Лію Меладзе та сіла на 2 стілець. Таким чином Інесса пройшла у прямі ефіри.

Яна Мілевська

Вулична музикантка з Києва невпинно працює для перемоги України. На "нокаутах" дівчина виконувала пісню російського авторства, тому її виступ не показали в ефірі. Та, судячи з коментарів зіркових тренерів, вокалістка підкорила своїм співом і довела до сліз Надю Дорофєєву. Яна сіла на 3 стілець, однак після виступу Давіда Маскіси покинула шоу.

Давід Маскиса

Талановитий вокаліст з Умані зараз перебуває недалеко від Сходу нашої країни, де тривають важкі бої. Він є військовим добровольчого батальйону. На "нокаутах" Давід заспівав хіт Олі Полякової "Лед тронулся" в оригінальному аранжуванні. Він переспівати Яну Мілевську, зайняв 3 стілець і отримав місце у прямих ефірах. На думку Дорофєєвої, він більше готовий до прямих ефірів.

У суперфіналі команду Наді Дорофєєвої представлятимуть Олександр Свіріденко, Інесса Грицаєнко та Давід Маскиса.

"Нокаути" у команді Святослава Вакарчука

Назар Ільчишин

Музикант і співак з церковного колективу з Хмельниччини розпочав битву за прямі ефіри у команді Святослава Вакарчука. Зараз Назар продовжує займатися музикою, виступає, відчуває свою місію у підтримці українців. Пісню на "нокаутах" – "Місяць по небу ходить" вокаліст присвятив усім жінкам, які чекають рідних з війни. Надзвичайно ліричним і проникливим виконанням Назар здобув місце на 1 стільці, однак покинув "Голос країни" після виступу дуету 2Tone. Та перед тим, як піти з проєкту, Назар розчулив виконанням "Молитви за Україну".

Ярослав Гавянець

Захисник Донецького аеропорту з 24 лютого знову перебуває на службі, захищає Україну від ворогів. На "нокаутах" Ярослав виконував пісню "Гуцулка Ксеня". Красивим тембром голосу воїн зачарував глядачів і тренерів. Святослав Вакарчук відзначив феноменальний прогрес Ярослава у виступі, тому посадив його на 1 стілець. Але військовий покинув "Голос країни" після виступу Аліє Хаджабадінової.

Максим Бородін

Зараз багатодітний батько переганяє автівки для наших захисників. Дорогою трапляються різні ситуації, але завжди знаходяться люди, які готові допомогти. Пісню Supergirl, яку Максим виконав на "нокаутах", присвятив дружині. Потужним виступом артист отримав шанс посісти 1 стілець, але після виступу Михайла Царя покинув проєкт.

Дует 2Tone

Вуличні музиканти з Києва разом з Андрієм Мацолою давали концерти для наших захисників на Сході та Півдні, щоб підняти їм настрій. Хлопці присвятили свій виступ всім тим, хто наближає перемогу України. Дует запалив піснею Can't help falling in love, посунув конкурентів і сів на 1 стілець. Однак після виступу Анни Кіндзерської хлопцям довелося покинути шоу.

Аліє Хаджабадінова

Зараз Аліє працює в Естонії, допомагає армії, хоче допомагати батькам, але наразі не може зробити це, оскільки вони перебувають у тимчасово окупованому Криму. Дівчина сподівається, що якомога швидше зможе приїхати додому. З вірою в перемогу України Аліє виконала на сцені "Голосу країни" українську народну пісню "Верше, мій верше". На думку зіркових тренерів, ця учасниця є претенденткою на перемогу в "Голосі країни". Святослав Вакарчук віддав дівчині місце на 1 кріслі.

Дмитро Цимбал і Роман Меліш

Цей дует Вакарчук створив на "вокальних боях". Обоє музикантів у час війни допомагають військовим. Вокалісти присвятили свій виступ всім тим, чию творчість перервало російське вторгнення. Це дуже символічно, адже Роман та Дмитро заспівали хіт Володимира Івасюка "Раз цвіте любов". Святослав Вакарчук запропонував дуету записати альбом українських пісень, однак не посадив їх на жоден зі стільців.

Михайло Цар

Консультат у меблевому салоні з Чернівців у час війни є волонтером, допомагає організовувати благодійні концерти, на яких інколи виступає сам. Пісня, яку Михайло співав на "нокаутах", була про його дідуся, який помер. Але зараз він присвячує виступ всім, хто втратив рідних під час повномасштабної війни. Це трек Андрія Хливнюка, Дмитра Шурова та Джамали – "Злива". Михайло оголив душу та фантастично заспівав, довів тренерів до сліз. Святослав Вакарчук віддав вокалісту місце на 2 кріслі.

Анна Кіндзерська

Співачка з Ніжина деякий час була за кордоном, але зараз повернулася в Україну, виступає на благодійних концертах. На "нокаутах" вокалістка заспівала "Думи мої, думи", яка зараз набула нового сенсу. Дівчина пригадала, що ще під час зйомок цього етапу "Голосу" ситуація в країні була дуже напружена, тому переживала це виконання по-особливому. Зірковий тренер посадив Анну на 1 стілець і вона автоматично стала учасницею прямих ефірів.

Павло Тютюнник

Викладач музики дітям з Тернополя продовжує співати і готовий робити це всюди, щоб зібрати кошти для наших захисників. На сцені "Голосу країни" вокаліст зачарував ліричною композицією Angel. Однак не зміг переспівати Михайла Царя, який на момент його виступу був на 3 стільці, і покинув проєкт.

У суперфіналі команду Святослава Вакарчука представлятимуть Аліє Хаджабадінова, Анна Кіндзерська та Михайло Цар.