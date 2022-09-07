Українські музиканти Надя Дорофєєва та Володимир Дантес шокували новиною про розлучення у березні. Спершу подружжя воліло не коментувати особисте життя, але надумані версії від фанатів та чутки змусили це зробити.

До слова Дорофєєва відреагувала на стосунки Дантеса та Кацуріної: що сказала артистка

Надя Дорофєєва про розлучення з Дантесом

Надя Дорофєєва зізналась, що вона та Володимир перестали бути справжніми чоловіком і жінкою. Це й стало причиною розлучення.

Воно було дуже складним. Дуже. І ми спілкувалися з Вовою про це, мені здається, пів року постійно. Тому що ми поважаємо одне одного, любимо одне одного. І просто розуміли, що ми – друзі. От ми так довго це розуміли і все одно ми хотіли спробувати ще. І ось це найгірше – коли тобі так комфортно з людиною, нам дуже добре жилося. Але воно вже не працює, як жінка і чоловік,

– сказала співачка.

За 1,5 місяця до розлучення Надя і Вова дали собі останній шанс, коли поїхали в Мексику разом у відпустку. Але й це не допомогло.

"В цю поїздку ми їхали і вже знали, що ми так даємо начебто останній шанс. Це була супервідпустка, я в захваті від неї залишилася. Але ми вже відпочивали більше як друзі. Ми повернулися потім і сказали одне одному, що, напевно, треба розходитись як чоловік та жінка".

Що каже про стосунки з Михайлом Кацуріним

Після розлучення з Дантесом Надю "застукали" за обіймами з ресторатором Михайлом Кацуріним. Співачка зізналась, що не хотіла, аби люди придумували історії. Тому вирішила про все розповісти.



Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін / Фото з інстаграму співачки

"Я не з тих, хто любить такий піар. Він мені не подобається. Дуже багато негативу, дуже багато надуманих історій. Мені такого нарозповідали, що в мене просто… Я реально була в шоці. Неслося жахливе просто і ми вже вирішили, знаєте, коли за тебе додумують, то люди починають злитися аж. Вони починають вигадувати історії".

Я відчувала, що несправедливо. Брехня. Неправду кажуть. І ми написали про те, що ми разом лише через те, щоб так, вже так... Якщо ви нас один разочок десь побачите, так, так. Ми закохалися. Все дуже просто. Ми закохалися. Люди дуже багато вигадують в цій історії. Десь є правда, десь її немає. Але це моє життя,

– зізналась артистка.

Роман Володимира Дантеса з Дашею Кацуріною Надя вирішила не коментувати: "Я вважаю, що Вова сам повинен, якщо він хоче, щось розповідати".