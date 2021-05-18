У нас болять носи, – Go_A розповіли про труднощі Євробачення-2021

У вівторок, 18 травня, в Роттердамі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2021. Під номером 15 виступлять представники України – гурт Go_A. Солістка колективу Катерина Павленко розповіла, що у всіх музикантів болять носи, адже кожні 48 годин вони здають ПЛР-тести на коронавірус.

Для того, щоб Євробачення цього року все-таки відбулося у традиційному форматі, організатори пильно стежать за дотриманням учасниками карантинних вимог. Усіх часто тестують на COVID-19, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції серед конкурсантів та тих, хто перебуває на концертному майданчику.

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Go_A про труднощі Євробачення-2021

Раніше учасники, які прибули в Роттердам для підготовки до виступу на Євробаченні, були зобов'язані кожні 48 годин робити експрес-тести на коронавірус. Однак тепер, коли у павільйоні проведення конкурсу людей стає все більше, правила посилили. Тепер усі раз у 2 доби здають ПЛР-тести.

У нас вже болять носи. Ми робили тести перед вильотом з України й після прибуття сюди, тепер тут робимо кожні 48 годин. У цьому році нам дісталися такі бонуси,

– розповіла Катерина Павленко.

Самопочуття Катерини Павленко

Солістка Go_A пропустила другу репетицію на сцені Євробачення-2021 через погане самопочуття. Щоб не наражати інших на небезпеку, вона зробила тест на коронавірус та ізолювалася в номері. Інфекція в Катерини не підтвердилася, тому згодом вона повернулася до підготовки.

"Все добре! Зараз почуваюся набагато краще! Є постійне подразнення в носі через тести, але нічого, впораємося!", – наголосила Павленко.