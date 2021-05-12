Відео репетиції гурту Go_A у Роттердамі увірвалось в тренди ютубу

Український гурт Go_A вже через тиждень виступить на Євробаченні-2021 у Роттердамі. Колектив встиг провести кілька репетицій у столиці Нідерландів та завоювати любов багатьох європейців.

Зараз репетиція гурту Go_A з піснею Shum займає четверту позицію в трендах ютубу, а днем раніше посідала третю сходинку. Наразі відео зі сцени Євробачення-2021 переглянули майже пів мільйона разів всього за кілька днів.

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Go_A займає четверте (раніше третє) місце в трендах ютубу / Скриншот з ютубу 11 травня

Реакція мережі

Європейські фанати та глядачі з України продовжують залишати у коментарях під відеороликом захопливі коментарі та бажають колективу перемоги на Євробаченні-2021:

"Удачі, дружня країно-Україно! З любов'ю, з Азербайджану";

"Ох, яка захоплива пісня! Щасти вам! З Німеччини для України з любов'ю";

"Щасти, Україно! З любов'ю, із Боснії та Герцоговини";

"Постановка виглядає приголомшливо, наче казка в Україні";

"Удачі вам, брати-слов'яни, від Польщі";

"Мені подобається, що ви привносите наш слов'янський дух на цей конкурс";

"Вболіваю за вас! З Білорусі";

"12 балів від Румунії!".

Репетиція Go_A – Shum: дивитись відео онлайн

Варто додати, що після першої репетиції на сцені Євробачення-2021 у Роттердамі у букмекерів значно змінилась думка щодо українців. Якщо раніше гурт Go_A займав 16-18 сходинку у таблиці конкурсантів, то тепер музикантам впевнено віддають 9 місце.

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