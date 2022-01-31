Про можливе вторгнення Росії на територію України говорить увесь світ. Новини, які щодня з'являються в мережі, викликають занепокоєння й у знаменитостей.

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Лілія Ребрик про можливу війну

Телеведуча Лілія Ребрик на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, в якому розповіла, що робить для того, щоб не панікувати через інформацію про війну Росії проти України.

Відволіктися від поганих думок зірці допомагають діти. Разом із доньками вона на декілька годин розслабляється, не читає новини, не слухає радіо. Вони лише насолоджуються одна одною й забувають про все на світі. Також Лілія робить фото з маленькою Поліною та старшою Діаною, які потім публікує в мережі.



Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото з інстаграму телеведучої



Лілія Ребрик з донькою Поліною / Фото з інстаграму телеведучої

Зверніть увагу! Відомі люди в Росії почали збирати підписи проти війни з Україною. У документі наголосили, що Росії не потрібна війна з Україною та Заходом, росіянам ніхто не загрожує, на них ніхто не нападає. Заяву вже підписали: акторка Лія Ахеджакова, режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв, поетеса Вероніка Доліна, музикант Андрій Макаревич та інші.

Текст публікації Лілії Ребрик:

Що я роблю, щоб не збожеволіти від жахливих новин? Беру дівчат, влаштовуємо собі дівочий день! На декілька годин виключаємо мізки, не читаємо новини, не слухаємо в автомобілі радіо, тільки насолоджуємося одна одною та забуваємо про все на світі! Щоб потім повернутися міцними та зі світлими думками!